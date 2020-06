– – –

Venom 2 pourrait être beaucoup plus excitant que la première partie.

La première partie avait gagné en popularité lors de sa sortie par Colombia Pictures, et les fans attendaient depuis une suite. Le film est basé sur le Venom David Micheline, écrit par Todd McFarlane.

L’annonce de la suite de Venom a eu lieu l’année dernière. Cela a été fait officiellement par nul autre que Sony Pictures, le distributeur du film. la suite était initialement prévue pour octobre de cette année mais elle a été retardée de huit mois supplémentaires. La suite devrait sortir le 25 juin 2021.

– – –

Le casting:

Nous verrons quelques vieux visages et de nouveaux. Cela comprend Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson et Riz Ahmed. À part cela, nous verrons également Jenny Slate, Reid Scott, Marcella Bragio, Scott Haze, Melora Walters, Cerro De la Wade et Michelle Lee.

L’intrigue de Venom 2:

L’histoire de Venom suit la vie d’Eddie Brock, qui est journaliste. Maintenant Eddie est quelqu’un qui a la chance d’avoir des super pouvoirs. Venom lui ordonne alors de travailler avec lui. Venom est un véritable travail de science-fiction qui fait baver tous ceux qui sont fans de ce genre.

Les fans sont maintenant ravis que la suite se produise dès que possible. Mais maintenant, en raison de la situation actuelle de pandémie, les fans seraient déçus que le film ait été retardé de huit mois de plus.

Eh bien, c’est ça les gars. Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et votre famille. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

– – –