Kill Them All Movie Lands, deuxième réalisateur / film de Star Wars

Réalisateur Victoria Mahoney est entré dans l’histoire en tant que deuxième directeur d’unité Star Wars: The Rise of Skywalker, devenant ainsi la première personne de couleur à jouer un rôle clé dans la saga de science-fiction. Maintenant, elle prend la direction d’une production entière avec Paramount Pictures. Mahoney est en pourparlers pour diriger Tuez-les tous, une adaptation du roman graphique du même nom de Kyle Starks, décrit comme une lettre d’amour aux films d’action des années 1990.

Le Hollywood Reporter a les nouvelles de Victoria Mahoney dirigeant le Tuez-les tous film. Mahoney a en fait commencé sa carrière d’actrice avec des parties de bits Seinfeld et La revanche d’une blonde. Elle a changé de cap en 2011 lorsqu’elle a dirigé un indie appelé Crier au ciel, un film semi-autobiographique sur une jeune fille de 17 ans laissée à elle-même dans un quartier dangereux. Depuis, elle a réalisé des épisodes de séries comme Puissance, Grey’s Anatomyet la mini-série de Patty Jenkins Je suis la nuit, et elle a également travaillé sur la prochaine série d’Amazon Aube avec Ava DuVernay et HBO Pays Lovecraft pour Jordan Peele et J.J. Abrams. Mais son concert le plus en vue était sur Guerres des étoiles, et être un deuxième directeur d’unité sur une production de cette taille prouve certainement qu’elle peut gérer son propre blockbuster.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Tuez-les tous, voici le synopsis officiel du roman graphique:

Une meurtrière trahie veut se venger. Un ancien flic qui boit dur veut retrouver son travail. Pour obtenir ce qu’ils veulent, ils vont devoir se frayer un chemin à travers quinze vols de criminels, assassins, trafiquants de drogue, meurtriers, yup, même des comptables, et… TUER. LEUR. TOUT.

Le roman graphique a initialement commencé comme un projet sur Kickstarter, mais Oni Press, éditeurs des bandes dessinées qui ont inspiré Scott Pilgrim vs le monde, a fini par le ramasser pour publication. Maintenant, ça devient un film qui sera produit par Josh Appelbaum et Andre Nemec, écrivains et producteurs de Mission: Impossible – Protocole fantôme et le plus récent Teenage Mutant Ninja Turtles la franchise. Le script vient de James Coyne, qui semble n’avoir que deux crédits de long métrage à son actif: un thriller d’action appelé Crevaison avec Cung Le et Dolph Lundgren et quelque chose appelé Vikingdom.

Ce film semble être une grande percée pour Mahoney en tant que cinéaste, et même si Coyne n’a pas beaucoup d’expérience inspirante dans les longs métrages à son actif, peut-être qu’il a puisé dans le style d’action des années 90 qui a valu au roman graphique des éloges . Tout comme les fans de science-fiction ont une affinité pour les films des années 1980, il en va de même pour les fans d’action en ce qui concerne certains des superproductions des années 1990. Si Tuez-les tous peut capturer cette même ambiance, ce devrait être une balade amusante.

