Brad Fittler dit que Moses Suli a «  un énorme avenir  » dans les calculs de Blues Origin

L’entraîneur de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles-du-Sud, Brad Fittler, a déclaré que le jeune homme viril Moses Suli avait un « énorme avenir » aux couleurs du Blues s’il pouvait travailler sur sa constance.

Après un début saccadé de sa carrière dans la LNR, Suli a frappé ses sangles sous Des Hasler à Manly et a déclaré qu’il était impatient de représenter l’Australie et les Bleus.

« J’adorerais représenter mon État. Je suis éligible pour la Nouvelle-Galles du Sud et également éligible pour l’Australie », a-t-il déclaré à Nine News.

« Quand j’ai eu le sac pour la première fois chez les Tigers, j’étais probablement au plus bas. Ensuite, je suis allé chez les Bulldogs et rien n’a changé là-bas (non plus).

« Je ne savais pas ce que j’étais censé faire après cela. Mon plan était de trouver un emploi et (je pensais) que ma carrière était terminée.

La star virile de Moses Suli a changé de carrière depuis qu’il a rejoint le club et pourrait bientôt jouer à Origin. (Getty)

« Depuis que je suis venu à Manly, j’en ai adoré chaque seconde. »

Fittler a révélé que Suli avait été impliqué dans le système Blues au niveau des moins de 18 ans et était plein d’éloges pour le futur jeune homme de 22 ans.

« C’est un joueur incroyable », a-t-il déclaré à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

« Il est juste puissant et vous pouvez voir à la façon dont il parle que lorsqu’il est concentré et en forme, il est à peu près aussi dangereux que n’importe quel joueur.

« Il doit juste passer à ce niveau suivant maintenant d’être cohérent. Il a marqué six essais l’année dernière, en tant que centre de frappe, vous voudriez un peu plus de lui que cela, mais c’est un joueur de qualité.

« Tant qu’il reste concentré, il doit juste faire face à l’ennui, continuer son travail et travailler dur, et s’il le fait, il a un avenir énorme. »