Vampire: The Masquerade – Swansong Bites PS5, PS4 l’année prochaine

Il ne fait aucun doute que Vampire: The Masquerade est une franchise déroutante. Basé sur un jeu de rôle sur table, plusieurs éditeurs et développeurs contribuent tous à la même franchise, et le créateur du Conseil Big Bad Wolf Studio n’est que l’un d’entre eux. Sorti l’an prochain sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Vampire: The Masquerade – Swansong est un thriller axé sur les choix dans lequel vous incarnez trois vampires différents dans une «histoire palpitante dans laquelle vos choix décident du sort de Boston ».

« Chaque personnage a ses propres disciplines vampiriques qui peuvent être améliorées en fonction de votre approche préférée », indique le texte officiel. «Allez-vous choisir, l’intimidation, la séduction ou la furtivité? C’est votre décision, à condition que vous puissiez garder la faim de sang à distance. Avec son approche unique du gameplay, Swansong met l’accent sur les conséquences. Analysez soigneusement chaque situation, les choix que vous faites au cours de l’enquête et vos interactions sociales avec les personnages peuvent avoir un impact durable sur le sort de la vie de vos héros et le sort de la Boston Camarilla. »