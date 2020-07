Bon plan : Grande réduction des MicroSD Sandisk Extreme 128 Go

Le prix de cette carte micro SD est réduit jusqu’à 50%. Avec ce prix très bas, vous pouvez élargir votre stockage jusqu’à 128 Go.

Vous pouvez désormais obtenir une carte microSD SanDisk Extreme de 128 Go avec une réduction de 50% ! SanDisk est l’un des plus anciens acteurs dans le domaine du stockage flash et fabrique des cartes microSD fiables et de haute qualité pour les smartphones, les appareils photo et autres dispositifs numériques. La carte SanDisk Extreme atteint des vitesses de lecture et d’écriture de 160 Mo/s et 90 Mo/s respectivement et est conçue pour résister à des conditions difficiles. Elle est étanche et peut survivre à des températures allant de -40ºC à 85ºC.

La version 128 Go de la carte microSD SanDisk Extreme est de retour à moitié prix



La meilleure carte SD pour vos appareils

Après avoir testé plus de 20 cartes microSD nouvelles et mises à jour, nous avons constaté que la carte MicroSD SanDisk Extreme 128 Go est la meilleure pour la plupart des téléphones, tablettes et, oui, Nintendo Switches, mais il existe plusieurs autres cartes qui fonctionnent bien. Le plus dur est d’en trouver une vraie avec un prix moins cher comme celle-ci.

La carte microSD SanDisk Extreme est parfaite pour les utilisateurs de GoPro, d’Osmo Action ou de drones qui ont besoin d’une carte rapide à haute capacité qui gère la vidéo 4K.

Si vous avez un GoPro Hero8 ou un DJI Osmo Action, vous avez besoin d’une carte microSD haute performance qui peut gérer l’enregistrement vidéo 4K. Nous vous recommandons la carte microSD SanDisk 128 Go Extreme. La carte SanDisk Extreme classée UHS-I/U3 offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 160 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 60 Mo/s, de sorte que vos séquences peuvent être capturées, stockées et transférées rapidement. Elle est également livrée avec un logiciel de récupération, de sorte que si vous perdez vos images, vous pourrez peut-être les récupérer.