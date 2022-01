VAE coiffure : se faire accompagner pour le livret 1 & 2

Alors que votre CAP Coiffure vous a permis d’acquérir une expérience solide de votre métier et d’approfondir ainsi vos connaissances avec des cas concrets au fil des rendez-vous de votre salon employeur, votre certification limite cependant vos perspectives d’évolution de carrière. Afin de d’entrevoir de nouvelles perspectives, il convient donc de faire valider vos acquis et votre expérience par la rédaction de deux livrets et le passage d’un oral. Des étapes décisives pour lesquels vous pouvez vous faire accompagner par des organismes professionnels. Nous vous expliquons tout du diplôme et vous guidons ici pour réaliser sereinement votre VAE BP Coiffure avec Excellence VAE.

Quelles sont les compétences requises pour obtenir une VAE BP coiffeur ?

Le Brevet Professionnel Coiffure est une certification obligatoire dès lors que vous souhaitez créer votre propre entreprise avec l’ouverture d’un salon à votre nom. À ce titre, il exige des compétences spécifiques quant à la gestion du commerce et de la clientèle. L’accueil, la prise en charge et le suivi de cette dernière sont donc des éléments essentiels à l’obtention de votre VAE. Un BP Coiffure peut également vous être demandé pour l’obtention d’un poste salarié. Vous devenez alors un véritable allié pour le gérant, ou la gérante, du salon en participant au développement et à l’animation de l’entreprise, mais aussi en assurant des tâches de gestion administrative ou financière.

Par ailleurs, la validation d’un BP Coiffure vous impose des compétences précises et diverses quant aux soins capillaires, à la coupe, la coloration, la décoloration, ou encore la mise en forme des cheveux. Vous devez également connaître les normes d’hygiène indispensables à votre métier et être en mesure de proposer de nouvelles créations avec des conceptions originales. Ces compétences doivent être applicables aux clients masculins comme féminins. De plus, vous devez pouvoir soigner et traiter la pilosité du visage des hommes, ainsi que créer des coiffures d’exceptions à l’occasion d’événements importants tels que des mariages, des anniversaires, etc.

Deux livrets pour valider vos acquis et votre expérience

Le VAE est destiné uniquement aux coiffeurs et coiffeuses ayant déjà travaillé au sein d’un salon et pouvant justifier d’une réelle expérience concrète dans ce métier. Afin de justifier de vos acquis, l’obtention d’un VAE passe donc toujours par la rédaction de deux livrets, qui visent à témoigner de vos compétences pratiques, mais aussi théoriques.

Le premier livret de certification doit ainsi regrouper la description de votre historique professionnel, argumentée par les justificatifs de chacun de vos emplois passés. Ce dossier sera ensuite étudié par un organisme compétent et validé si les prérequis sont remplis.

Le second livret VAE, quant à lui, vous permet de détailler de façon plus précise les compétences que vous avez acquises durant vos années d’exercice professionnel. Si ce deuxième descriptif nécessite également une validation indépendante, il vous conduit aussi à un entretien oral avec un jury. À l’issue de ce dernier échange, et si celui-ci est favorable, votre diplôme de BP Coiffure sera acquis et vous ouvrira de nouvelles portes pour votre avenir professionnel.

Un accompagnement personnalisé avec ExcellenceVAE

Spécialiste de la Validation des Acquis et de l’Expérience ainsi que des certifications du métier de coiffeur, ExcellenceVAE vous permet d’optimiser vos chances et votre organisation, contribuant ainsi à la réussite de votre obtention de diplôme. Quel que soit votre profil, vous pouvez ainsi faire appel à ces professionnels du secteur pour vous accompagner à chaque étape de votre VAE BP Coiffure. Un soutien efficace qui vous permet de présenter de la meilleure façon vos compétences, aussi bien dans les livrets 1 & 2 qu’au moment de votre oral. En effet, le délai entre votre première demande et les résultats de ce dernier peut varier de 6 à 12 mois. Une période importante durant laquelle, vous pouvez compter sur les équipes bienveillantes et expertes de ExcellenceVAE.

L’appui d’un centre de formation vous offre donc de nombreux avantages pour la validation de vos acquis. De plus, si votre formation représente un coût trop important, vous pouvez notamment utiliser votre crédit CPF (Compte Personnel de Formation). Vous pourrez ainsi régler en totalité vos frais de VAE, ou compléter l’apport de votre employeur dans le cadre d’un projet formation interne à votre salon. N’hésitez plus et offrez-vous de nouvelles perspectives de carrière avec un VAE BP Coiffure et l’accompagnement personnalisé de ExcellenceVAE !