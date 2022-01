The Walking Dead : ce qui nous attend dans la franchise en 2022

Une nouvelle année commence et les souhaits des fans commencent à résonner. Le principal The Walking Dead touche à sa fin avec le dernier lot d’épisodes de la saison 11 et les fans veulent bientôt des nouvelles de la suite.

L’univers des fans de Walking Dead est en proie à des émotions en dents de scie, du départ des acteurs au final de la série, etc. La nouvelle année approche et il est temps pour AMC de nous offrir du contenu de qualité pour la fin de la série phare, des nouvelles du cinéma et quelques autres éléments de la liste de souhaits ci-dessous.

The Walking Dead : Qu’adviendra-t-il de la franchise après la saison 11 et 2022 ?

Les fanboys ne sont pas nouveaux, mais si vous faites partie de la famille The Walking Dead, vous savez que ce fandom est différent. Ils sont passionnés, perspicaces et dévoués. Les fans font attention aux détails de la série et interpellent les créateurs si quelque chose ne va pas. Ils sont investis dans ce fandom sur le long terme, même si les choses ne se passent pas comme ils le pensent.

Nous sommes à un tournant passionnant dans cet univers, puisque la série principale se terminera en 2022, mais avec les fins viennent les nouveaux commencements. Ces débuts seront constitués de Tales of the Walking Dead, qui sera diffusé à l’été 2022, de la série dérivée Daryl et Carol et d’autres séries dérivées dont on parle actuellement. Mais que verrons-nous ensuite pour la franchise tout au long de la nouvelle année qui vient de commencer ?

Si on se réfère aux BD, Rick est tué par Sebastian. Avec l’introduction de Sebastian, le seul but qu’il aura sera de mener à bien cette histoire. Donc, la question est, qui va recevoir la mort de Rick ? D’un autre côté, Dwight meurt aussi dans les comics puisqu’il est maintenant dans Fear TWD ; peut-être que quelqu’un d’autre aura droit à sa mort aussi ? En parlant de mort, saura-t-on un jour le destin d’Alden dans le spin-off ?

The Walking Dead : infos sur les films de Rick Grimes

Pour ce qui est de l’avenir, nous avons les films Rick Grimes (Andrew Lincoln). Les nouvelles sont nulles, nous savons que le projet est toujours en cours mais pas grand-chose d’autre et le manque d’informations suscite beaucoup d’inquiétude. Les fans attendent avec impatience que les nouvelles arrivent bientôt. Qu’en est-il de Tales of the Walking Dead ? Cette série a beaucoup de potentiel ! On espère que les créateurs feront un excellent travail et nous donneront des histoires fantastiques avec cette série.

Pour l’instant, les fans savent qu’un spin-off de Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) est en préparation, mais jusqu’à présent, rien n’a été dévoilé sur ce à quoi il ressemblera. Peut-être que cela sera expliqué dans la dernière saison de The Walking Dead. Il a été question d’autres séries dérivées, et il serait passionnant de savoir si d’autres sont en cours de planification.