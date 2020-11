USA Basketball organisera des essais avec les meilleurs joueurs de NBA 2K pour l’équipe nationale de jeu

Trente des meilleurs NBA 2K joueurs de partout 2K compétitions ont accepté des invitations à la première série d’essais pour l’équipe E-National de USA Basketball.

Ces essais auront lieu virtuellement les 7 et 8 novembre, ce qui décidera qui représentera les États-Unis au FIBA ​​Esports Open à la Conférence d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale les 19 et 20 décembre.

La liste d’essai comprend des joueurs du 2K Ligue et autres scènes de compétition, et le but de l’équipe est de trouver le meilleur et le plus diversifié de joueurs à jouer pour USA Basketball. Tous les joueurs doivent être citoyens américains, âgés d’au moins 16 ans et avoir une cote de caractère MyCareer d’au moins 95 sur 2K21 qualifier.

« USA Basketball est ravi de franchir cette première étape en devenant une partie de la communauté des joueurs et du FIBA ​​Esports Open », a déclaré Jim Tooley, PDG de USA Basketball. «Le monde du jeu vidéo a connu une croissance rapide, comme en témoigne le grand nombre de joueurs et de fans impliqués, et le moment et les opportunités sont logiques pour USA Basketball d’ajouter une équipe e-nationale pour participer aux futures compétitions internationales de la FIBA. Tout comme USA Basketball le fait avec ses équipes nationales cinq contre cinq et 3 × 3, nous sommes impatients de sélectionner des équipes nationales compétitives de haut niveau et médaillées d’or pour cette compétition et les futures compétitions d’esport de la FIBA.

Voici les 30 joueurs (23 hommes et 7 femmes) de partout au pays qui ont accepté une invitation aux essais.

ABPureblood20 ALittleLady87 Arooks BearDaBeast CB13 Chiquitae126 Crush Dayfri Dimez DjLayyy FEAST GOOFY 7 5 7Gradient HazelChildress4 Hotshot icygrl iKilledZiah JBM Kenny Got WorkLegit 973Mama Im Datiant ManOneWildWalnutWalnut OriginalRamalgely Regit

Les sélections des équipes seront faites et finalisées par les panélistes de sélection de l’équipe nationale américaine de basket-ball, y compris 2K L’ambassadeur communautaire de la Ligue Graham Borden, le manager de l’équipe Wizards District Gaming Patrick Crossan, l’entraîneur Utah Jazz Gaming Jelani Mitchell, l’attaquant des Washington Mystics Aerial Powers, et Andrea Travelstead, assistante du développement du sport et des jeunes USA Basketball.

Ce sera le deuxième FIBA ​​Esports Open, le premier se terminant en juin et rassemblant 114 joueurs de 17 fédérations nationales. Ce deuxième événement comprend 38 équipes nationales dans sept conférences régionales, chaque équipe étant composée de cinq joueurs principaux et de deux membres de réserve.

Tous les jeux seront joués à distance sur 2K21 en utilisant le mode de jeu Pro-AM et sera diffusé en direct sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook de la FIBA.

L’équipe américaine de sept joueurs mixtes affrontera virtuellement des équipes de jeu du Canada, du Costa Rica, de la République dominicaine, du Guatemala, du Honduras et de Porto Rico pour avoir le droit d’être couronnées champions de la conférence les 19 et 20 décembre.

