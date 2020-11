Liverpool FC participe à un projet pilote

Le champion d’Angleterre, le FC Liverpool, avec son entraîneur allemand Jürgen Klopp, convertit son vénérable stade en centre de test Corona.

L’association participe à un projet pilote dans la ville, dans lequel autant de personnes que possible doivent être testées pour le virus corona à partir de vendredi.

L’équipe de Klopp, ainsi que l’entraîneur féminin Vicky Jepson et son équipe, « ont exprimé leur soutien au programme et encouragent tous ceux qui vivent et travaillent à Liverpool à se faire dépister ». Le club traditionnel l’a annoncé jeudi sur son site Internet.

La ville du nord-ouest de l’Angleterre est durement touchée par la pandémie. Fin octobre, il y avait un peu moins de 410 cas pour 100 000 habitants. Les tests de masse prévus sont une nouveauté en Angleterre. Selon le Premier ministre Boris Johnson, le succès de l’expérience à Liverpool est un signe pour des tests de masse nationaux jusqu’à Noël.