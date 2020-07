Une superbe vidéo 4K montre Mars comme vous ne l’avez jamais vu auparavant

– – – Les nombreuses missions réussies de la NASA sur Mars ont livré un trésor d’images magnifiques de la planète rouge. Grâce aux multiples missions de rover sur Mars de la NASA, l’agence spatiale a amassé une grande collection de magnifiques panoramas de la surface de la planète rouge au fil des ans. Chaque nouvelle image offre une autre petite fenêtre sur ce à quoi ressemble le monde poussiéreux et stérile, et ils font partie des meilleurs bonbons scientifiques pour les yeux. Une nouvelle vidéo YouTube présente certaines des meilleures images capturées par les rovers dans une résolution 4K améliorée. Maintenant, une chaîne YouTube appelée ElderFox Documentaries a rassemblé une énorme collection des meilleures images de Mars, prises à leur plus haute résolution, puis les a rendues en 4K. Le résultat est des vacances de 10 minutes sur Mars qui valent vraiment la peine. Les images présentées dans la vidéo proviennent de trois missions de rover de la NASA distinctes. Les rovers Spirit et Opportunity ont été envoyés sur la planète rouge il y a près de deux décennies, tandis que le rover Curiosity est plus récent. Tous les rovers se sont bien comportés, Spirit subit un accident six ans après son arrivée et Opportunity a duré 14 ans avant qu’une tempête de poussière à l’échelle de la planète ne l’engloutisse. La curiosité, bien sûr, est toujours d’actualité. La vidéo fait un bon travail en soulignant un grand nombre des caractéristiques les plus intéressantes de la planète sur lesquelles les rovers ont enquêté au fil des ans, notamment Marathon Valley, le Sulfate Bearing Unit et Yellowknife Bay, entre autres. Pour le moment, la mission n’a pas de date de lancement, mais la fenêtre dans laquelle la NASA peut facilement lancer une mission sur Mars se ferme rapidement. La NASA avait précédemment déclaré qu’elle lancerait la mission avant la fin du mois de juillet, mais une série de retards signifiait que cet engagement n’était plus viable. La mission Mars Perseverance de la NASA devrait être lancée à la mi-août. La NASA a ensuite déclaré qu’il serait toujours possible de lancer une mission sur Mars jusqu’à la mi-août, si elle devait absolument repousser les choses aussi loin. Eh bien, nous approchons rapidement de la fin juillet et nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’une date de lancement concrète. La pandémie de coronavirus a jeté une clé dans les plans de nombreuses agences spatiales à travers le monde, et l’Agence spatiale européenne a même dû retarder sa mission Mars 2020 en conséquence. En raison de la nature des orbites planétaires, la fenêtre pour lancer une mission sur Mars ne s’ouvrira plus qu’en 2022, donc l’ESA aura un certain temps à attendre. Si, pour une raison quelconque, la NASA manque sa date de lancement à la mi-août, elle devra également attendre 2022 pour envoyer Perseverance sur Mars. – – –

