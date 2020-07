La star de la Liga liée à Tottenham inscrite sur la liste des transferts malgré une saison brillante – .

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Sécuriser le football de la Ligue Europa a été une réalisation impressionnante pour Tottenham compte tenu de leur position dans le classement lorsque Jose Mourinho a pris la direction du club.

Les Spurs doivent maintenant pousser la saison prochaine pour revenir en Ligue des champions et pour y parvenir, ils auront besoin de beaucoup d’aide sur le marché des transferts.

Un domaine où Tottenham est vraiment court est sa défense. Jan Vertonghen a quitté le club et il semble que Danny Rose le suivra aussi après son prêt assez réussi à Newcastle.

Le Standard affirme que Ryan Sessegnon sera également envoyé en prêt, ce qui ne laisse que Ben Davies à l’arrière gauche. Les Spurs doivent amener un nouvel arrière gauche cet été et ils ont été associés à un très bon arrière.

ABC de Sevilla a affirmé en avril que Tottenham rivalisait avec Arsenal et un tas d’autres clubs dans la course pour signer Sergio Reguilon du Real Madrid cet été.

L’Espagnol a passé une saison impressionnante en prêt à Séville et beaucoup s’attendaient à ce qu’il fasse partie de l’équipe de Zinedine Zidane la saison prochaine.

Cependant, la présence de Marcelo et le début impressionnant de Ferland Mendy au Bernabeu n’ont laissé aucune place à Reguilon au Real Madrid la saison prochaine.

AS affirme que les Galacticos l’ont mis en vente cet été pour lever des fonds. Reguilon demandera certainement des honoraires décents compte tenu de sa qualité et de son potentiel, et Tottenham pourrait résoudre un certain nombre de problèmes en le signant cet été.

Perez Meca / MB Media / Getty Images

Reguilon serait une brillante signature pour Tottenham

L’Espagnol est rapide et a la capacité de transporter le ballon d’un bout à l’autre du terrain. Reguilon, avant le verrouillage, avait en moyenne 5,34 centres pour 90 cette saison, le sixième plus haut de tous les arrières latéraux de la Liga. (TFA)

Cela pourrait être extrêmement bénéfique pour les Spurs la saison prochaine, compte tenu de la qualité de Harry Kane dans la surface adverse.

Défensivement, avant le verrouillage, le joueur de 23 ans a enregistré en moyenne 8,57 récupérations, 9,01 duels défensifs et 4,04 récupérations de contre-pression pour 90 – des chiffres incroyablement agressifs pour un défenseur. (TFA)

L’Espagnol serait certainement un ajout impressionnant à l’équipe de Mourinho cet été, mais Tottenham ne sera certainement pas le seul à s’intéresser à lui maintenant qu’il est sur la liste des transferts.

Photo de Fran Santiago / Getty Images

