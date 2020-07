Free Fire révèle l’événement sur le thème de La Casa de Papel

in

Garena a présenté quelques détails pour Feu libreL’événement Plan Bermuda aujourd’hui, avec un partenariat avec l’émission espagnole Netflix Money Heist, ou La maison du papier. La carte des Bermudes remastérisée a été taquinée sur les réseaux sociaux du jeu depuis un certain temps maintenant.

Le crossover sera mis en ligne en septembre avec un nouveau mode de jeu à quatre contre quatre appelé Money Heist dans lequel les joueurs devront collecter autant de billets que possible avant l’expiration du délai. Pour ce faire, les escouades devront trouver des Money Presses, des presses à imprimer en jeu, dispersées sur toute la carte. L’équipe qui défend plus efficacement son environnement et atteint le nombre de billets visé remporte le match en premier.

Le croisement entre La maison du papier et Feu libre s’appelle une prise de contrôle complète dans le jeu par Garena. Harold Teo, l’un des producteurs de Garena, a déclaré avoir créé des expériences mémorables pour le Feu libre la communauté est essentielle et qu’un partenariat comme celui-ci est l’une des meilleures façons de le faire.

Le thème Money Heist apparaîtra également dans d’autres parties du jeu, comme les parachutes et les avions de Plan Bermuda. Les combinaisons et masques rouges utilisés dans l’émission Netflix deviendront également Feu libre tenues disponibles pour les joueurs.

