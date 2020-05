Une pétition a été lancée pour faire revivre la caricature SPECTACULAR SPIDER-MAN

Crédit: Sony Pictures Television



Il y a eu de nombreuses prises de vue animées sur Spider-Man, et la plupart ont leur propre suite culte. Maintenant, les fans de 2008-2009 Spectaculaire Spider-Man les séries animées en demandent plus – avec une pétition Change.org.

« Maintenant, nous nous souvenons tous de l’incroyable émission télévisée intitulée Spectaculaire Spider-Man. Ce fut une excellente émission de télévision pour moi qui grandi quand j’étais enfant et a été très bien accueillie par les critiques ayant obtenu 8.1 et 8.7 (et 98% des gens ont aimé l’émission sur Google) « , écrit un utilisateur de Change.org sous le nom de » Toby « . . ‘ « J’ai été très déçu quand j’ai découvert quelques années plus tard que le spectacle avait été annulé. »

La série a duré deux saisons au cours de 2008 et 2009, passant de la CW à mi-chemin à sa course vers Disney XD. Ce changement dément une raison de l’annulation – Marvel Entertainment a été acquis par la Walt Disney Company peu de temps après la première du spectacle. Des années plus tard, le co-créateur de la série, Greg Weisman, a expliqué pourquoi il n’avait pas continué à l’époque.

« Sony avait initialement produit[[Spectaculaire Spider-Man]dans le cadre de leur licence de divertissement globale de la propriété Spidey (qui comprenait bien sûr les films d’action live extrêmement lucratifs). Mais afin de gagner une concession sur ces longs métrages d’action en direct, Sony a rendu les droits d’animation du personnage à Marvel « , a écrit Weisman, qui a depuis travaillé pour Disney, en 2012.

« Alors maintenant, seul Marvel pouvait produire un dessin animé de Spider-Man. Sony ne pouvait plus, ce qui signifiait[[Spectaculaire Spider-Man]ne pouvait pas continuer chez Sony « , a poursuivi Weisman. » Je ne sais pas si Marvel était intéressé à continuer Spectaculaire Spider-Man ou pas. Mais supposons, pour les besoins de l’argument, qu’ils auraient aimé. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que Sony possédait tous les éléments spécifiques (conceptions, scénario, etc.) du[[Spectaculaire Spider-Man]VERSION de Spider-Man. Marvel aurait donc dû concéder sous licence tout ce BACK de Sony. «

La relation de travail entre Sony et Disney a évolué depuis 2009, mais il est difficile de savoir où en sont les choses en termes de partage des droits d’animation.

Toby, la personne qui mène l’accusation, via une pétition, pour un retour de la série est conscient du raisonnement de Weisman en 2012 dans une certaine mesure, mais souhaite que les deux parties s’arrangent.

« Tout ce que je veux que Sony et Marvel fassent, c’est de se réunir et d’essayer de voir s’ils pourraient faire plus d’épisodes de Spectaculaire Spider-Man (et juste partager l’argent ou quelque chose) car il était très populaire et est de loin le meilleur téléviseur Spider-Man. Enfer, recherchez simplement « Spectacular Spider-Man Season 3 Petition » et vous pouvez voir combien de personnes veulent que cette émission revienne « , a écrit Toby. » Si vous commencez à créer plus d’épisodes de Spectaculaire Spider-Man cela plaira beaucoup (et quand je dis beaucoup, je veux dire des centaines de milliers) de fans de Spider-Man. «

La pétition de Toby a actuellement 2 994 signatures – et vous pouvez ajouter votre nom ici.