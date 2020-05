We Are Freestyle Love Supreme Premiere Date Set de Hulu – / Film

Avant Hamilton est devenu un phénomène de la culture pop et avant Dans les hauteurs premier catapulté Lin-Manuel Miranda à la gloire, il y avait Freestyle Love Supreme. Un groupe d’improvisation hip-hop fondé par Miranda, Thomas Kail et Anthony Veneziale, le groupe comprenait des candidats Hamilton des étoiles comme Christopher Jackson et a finalement fait ses débuts à Broadway l’année dernière. Mais ce fut 15 ans de dur labeur et de tournées, qui sont relatés dans le documentaire d’Andrew Fried We Are Freestyle Love Supreme, qui a fait ses débuts à Sundance cette année. Enfin, le reste d’entre nous peut voir les racines de Hamilton et Dans les hauteurs avec la première streaming de We Are Freestyle Love Supreme, que Hulu a fixé pour ce mois de juin.

Hulu a annoncé que le We Are Freestyle Love Supreme première a été fixée pour 5 juin. La première du documentaire est exclusive à Hulu.

« Avant Hamilton et Dans les hauteurs, il y avait Freestyle Love Supreme! » Hulu écrit dans le tweet annonçant la date de la première. «Le groupe se réunit pour le documentaire We Are Freestyle Love Supreme le 5 juin, uniquement sur Hulu. »

Réalisé par Andrew Fried, le documentaire relate le voyage de 15 ans du groupe d’improvisation hip-hop, d’un jeu joué en sous-sol à la Drama Bookshop en 2014, à leurs débuts à Broadway au Booth Theatre l’année dernière. Fried a commencé le tournage lors de la première tournée du groupe au Edinburgh Fringe Festival et capture des images de Miranda, Kail, Veneziale, Christopher Jackson, James Monroe Iglehart, Utkarsh Ambudkar, Chris Sullivan, Bill Sherman et Andrew Bancroft se moquant et amplifiant chacun l’autre derrière la scène. Le documentaire remonte à l’année dernière, lorsque le groupe s’est réuni – au lendemain de la renommée mondiale de Miranda en tant que créateur de Hamilton et Dans les hauteurs – pour se produire à Broadway au Booth Theatre l’année dernière.

Voir la bande annonce pour We Are Freestyle Love Supreme au dessous de.

We Are Freestyle Love Supreme premières sur Hulu sur 5 juin 2020.

