Voici l’histoire de Cyntoia Brown qui vous portera à un autre niveau !! Préparez-vous à tuer !!

L’histoire de Cyntoia Brown

C’est une Américaine née le 29 janvier 1988. Elle a été reconnue coupable du meurtre et du vol qualifié de Johnny Michael Allen. Elle n’avait que 16 ans au moment de cet acte. Cynthia a affirmé qu’Allen lui avait payé 150 $ pour avoir des relations sexuelles avec lui. Elle rencontre des peurs pour la vie qui la conduisent à lui tirer dessus. Mais le procureur a déclaré que Brown avait tué Allen pendant qu’il dormait afin de le voler.

Brown a été reconnu coupable et a été envoyé en prison avec l’emprisonnement à perpétuité. Mais une nouvelle canne à son tour dans son cas en 2017 lorsque le gouverneur du Tennessee, Bill Haslam, a commué sa peine en 15 ans. Cynthia Brown a donc été libérée de prison le 7 août 2019.

Détails Cyntoia Brown

Récemment, l’histoire de Cynthia Brown se dévoile sur Netflix. Il y a encore tellement de choses à apprendre sur sa vie.

Brown a été reconnue coupable de meurtre au premier degré à un très petit âge de 16 ans. Elle purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité dans le Tennessee. Cette fois, elle a écrit un livre intitulé Free Cynthia: My Search For Redemption in the American Prison System. Le livre donne des détails sur les événements de sa vie. Le livre a été publié par Atria Books en 2019.

L’autobiographie montre la perspicacité de ce qui s’est passé le 6 août 2004. La nuit où elle a tué Allen (43 ans) qui l’a ramassée dans son camion pour avoir des relations sexuelles avec elle. Il a également payé 150 $ à Cynthia pour avoir des relations sexuelles avec lui. Elle a été victime de la traite d’un homme qu’elle considère comme son petit ami à l’époque. J’ai dit à tout le monde qu’elle avait tué Allen en état de légitime défense.

The Murder to Mercy emmène les téléspectateurs dans l’affaire Cynthia, où elle a été condamnée à l’âge adulte alors qu’elle n’avait pas 18 ans. Le livre raconte sa vie en prison et les sages conseils de son avocat pour s’impliquer avec de bonnes personnes. Cela montre également ses jours d’étude et d’évitement des drogues et des combats.

Le documentaire est disponible sur Netflix. Allez regarder cette histoire d’une fille qui se bat pour son respect et sa vie.

Bon visionnage!!

