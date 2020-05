Une offre d’emploi japonaise suggère une sortie PlayStation 5 en octobre 2020

MISE À JOUR: Famitsu a contacté Sony pour plus de détails concernant la liste des emplois. La société a répondu (via VG247), en faisant savoir que la date était incorrecte. Une traduction de Google de la déclaration de Sony se lit comme suit: « C’était en raison d’une erreur sur le site de recrutement, pas du contenu qui a été écrit par notre entreprise. »

HISTOIRE ORIGINALE: Mis à part l’insistance de Sony pour que la PlayStation 5 reste sur la bonne voie pour une sortie cette saison des fêtes, il n’y a pas de véritable date de lancement pour le nouveau système. Une liste d’emplois japonais peut cependant aider à affiner un peu les choses. Si une publication sur Rikunabi est quelque chose à passer, la prochaine console PlayStation pourrait être déployée dès octobre de cette année.

L’utilisateur de Twitter Nibellion a repéré la liste sur le site Web de Rikunabi. Selon une description de travail jointe à la demande, Sony «sélectionnera les meilleurs fournisseurs parmi les partenaires de pièces nationaux et étrangers, coordonnera les spécifications des pièces matérielles et produira des capacités en coopération avec le département de conception et le service d’assurance qualité pour créer la PlayStation 5, qui être publié en octobre 2020. »

Voir l’image suivante pour une capture d’écran des directives d’application où ce qui précède est mentionné:

Une sortie en octobre ne semble pas bien au-delà du domaine des possibilités, d’autant plus qu’il y a un précédent. La PlayStation 2 a été lancée en Amérique du Nord fin octobre 2000. Les deux principales versions de consoles de Sony depuis lors, cependant, ont eu une date de sortie nord-américaine en novembre. Mais qui peut dire que l’entreprise ne changera rien cette fois?

Bien sûr, avant que quiconque ne soit trop investi dans les discussions sur une date de sortie, Sony doit encore dévoiler officiellement la PlayStation 5 elle-même. Pour l’instant, nous n’avons rien vu de plus que le contrôleur DualSense. Une bibliothèque de lancement de jeux, la console proprement dite et d’autres détails connexes restent pour l’instant cachés.

La rumeur veut qu’une telle révélation soit prévue pour le mois prochain. Selon un mot du journaliste de VentureBeat Jeff Grubb, Sony prévoit de présenter la PS5 le 4 juin. Jason Schreier a récemment partagé un détail similaire, affirmant qu’un événement spécial est prévu pour le début à la mi-juin, à moins que des circonstances liées au coronavirus ne déraillent lesdites intentions.

[Source:Rikunabivia[Source:RikunabiviaNibel sur Twitter]