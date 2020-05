The Grudge TV Series – / Film

Les horreurs de La rancune, alias le Ju-On franchise, obtenez un nouveau bail à vie (ou devrions-nous dire mort, ahhhh !!!) via Netflix. Ju-On: Origines est une nouvelle série qui emmène à nouveau les téléspectateurs dans la maison maudite qui a figuré si en évidence dans la série de films. La maison a même fait une apparition dans le récent La rancune redémarrage / suite que pratiquement personne n’a pris la peine de voir. Regarder le Ju-On: Origines bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce Ju-On Origins

Ju-On: Origines veut vous ramener à la maison qui a tout commencé, affirmant que la «franchise classique J-Horror Ju-On était en fait basé sur des événements réels qui se sont produits pendant quatre décennies – et la vérité est encore plus terrifiante. Le peuple hanté par cette maison peut-il échapper à sa malédiction? Et quel genre d’incident sinistre s’est produit dans cette maison maudite dans le passé?

Un précédent rapport indique que la série «se concentre sur un enquêteur paranormal nommé Odajima, ainsi que sur un talent de la télévision nommé Haruka Honjo, qui continue d’entendre des pas inquiétants dans son appartement au milieu de la nuit. Les deux sont attirés par la la franchise «La maison maudite» emblématique d’Odajima qui commence à enquêter. »

Il y a une tonne de Ju-On films pour s’inspirer. Si vous incluez des remakes et des suites américains, il y a un total de 13 films qui s’inscrivent dans la franchise, sans parler des courts métrages, des jeux vidéo, des romans et des adaptations de mangas. Je dois admettre que je n’ai d’expérience qu’avec une poignée d’entre eux – j’ai vu l’original Ju-On, la première Rancune remake et sa suite, le récent Rancune redémarrer, et le terrible Rancune/Bague film croisé Sadako vs. Kayako. Je n’ai pas beaucoup de lien avec la série dans son ensemble, mais je suis toujours partant pour plus d’horreur, et je creuse cette bande-annonce. Aussi, depuis Rancune les films sont généralement composés de plusieurs nouvelles interconnectées, adapter la saga à la télévision a beaucoup de sens.

Ju-On: Origines vise à vous donner la chair de poule sur Netflix à partir 3 juillet 2020.

