Les meilleures émissions de télévision comme je n’en ai jamais eu

« Never Have I Ever » si vous aviez regardé cette série dramatique américaine. Cette série de Netflix tourne autour de la vie de Devi, un adolescent indo-américain.

Créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, la série Netflix traite de nombreux sous-sujets tels que les problèmes corporels, le racisme, les amitiés rocheuses et la perte d’un parent. Créé le Netflix le 27 avril 2020, l’émission a reçu des critiques positives tout autour.

Vous allez adorer ces meilleures émissions de télévision comme je n’en ai jamais eu

Je suis tout à fait sûr que si vous avez aimé « Never Have I Ever », vous devez vous demander de regarder quelque chose de l’intrigue similaire. Alors voilà. Cette fois, je viens avec une merveilleuse liste des incontournables pour vous. Et encore une chose, vous pouvez facilement regarder ces émissions sur Netflix, Apple + Tv, Amazon Prime Video ou Hulu.

‘Éducation sexuelle’

Si vous ne l’avez pas regardé jusqu’à présent, alors allez le regarder dès que possible. Créée par Laurie Nunn, «Sex Education» est l’une des séries dramatiques les plus populaires en ce moment. Comme le nom de la chaîne le suggère déjà, elle traite et parle principalement des affaires liées au sexe.

Tournant autour de l’adolescent sexuellement réprimé Otis, le spectacle couvre une grande variété de thèmes en plus de l’éducation sexuelle. La mère du garçon est sexologue. C’est une experte. Vivant avec elle tout le temps, Otis a également commencé à observer le comportement des gens. Et voici la torsion, avec l’aide de son camarade de classe Maeve, il démarre une entreprise de conseils sexuels dans son école. L’humour traitant du tabou est la meilleure définition que je puisse utiliser pour ce spectacle.

Degrassi: Next Class (2016-2019)

«Degrassi: Next Class» est une série télévisée canadienne pour adolescents. Il se situe dans l’univers Degrassi, créé par Linda Schuyler et Kit Hood en 1979.

L’ampleur et l’acceptation du spectacle peuvent être comprises par le fait que depuis 2016 jusqu’à maintenant, il a accompli quatre saisons. Identique à «Never Have I Ever», cette série suit la vie des étudiants. THE Twist est qu’ils sont nouveaux à Degrassi Community School.

Les nouveaux arrivants sont confrontés à de nombreuses difficultés telles que le racisme, l’intimidation, la toxicomanie et les troubles de santé mentale, entre autres. Toutes les quatre saisons sont disponibles pour nous à regarder sur Netflix en ce moment

Karma familial (2020)

Parlons d’une série de télé-réalité. Oui, celle qui est similaire à «Never Have I Ever». La série de télé-réalité de Bravo suit la vie de plusieurs familles indo-américaines sur trois générations. Ce qui vous intéresse, c’est qu’ils essaient de maintenir leurs traditions en vie après avoir tous déménagé à Miami, en Floride, à la même époque.

Si vous êtes celui qui s’intéresse à la vie d’un Indien-Américain, ce spectacle est le meilleur choix pour vous. Parce que leurs cultures, leurs croyances et leur vie sociale moderne frappent toutes en même temps.

Pour de telles histoires suggestives, écrivez-nous dans les sections de commentaires de votre choix.

