Une nouvelle anthologie recueille des dizaines de poèmes sur la pandémie – betanewsfr

Par HILLEL ITALIE

NEW YORK (AP) – Alors que le coronavirus se propageait en mars, la poète Ada Limon a d’abord eu du mal à écrire, se sentant «aplatie et réduite au silence» par une pandémie qui avait fermé une grande partie du monde qu’elle connaissait.

«Je ne pouvais rien m’appeler. Je penserais à un son, un mot, un sujet et tout échouait », a-t-elle déclaré à l’Associated Press dans un récent e-mail. «Je regardais mes propres poèmes et je pensais que même leur sujet auquel j’étais lié me semblait encore distant.»

Lorsqu’elle a finalement été inspirée, en avril, elle a convoqué une sorte d’anti-poème – une liste de ce qu’elle sentait plus à portée de main.

« Et donc j’ai commencé le poème, » Assez d’osseux et de mésange et de tournesol « », a-t-elle déclaré à l’AP. «Et la liste a commencé à partir d’ici. Je ne savais pas ce que ça allait faire, mais ce fut un grand soulagement de lister des choses auxquelles je ne pouvais plus accéder. «

Elle a terminé le poème avec un cri: «Je vous demande de me toucher» et l’a appelé «La fin de la poésie».

Le poème de Limon est parmi plus de 80 inclus dans une anthologie, «Together In a Sudden Strangeness», disponible en format e-book et audio le 9 juin d’Alfred A. Knopf et en couverture rigide en novembre. Il a été compilé par l’ancienne éditrice de poésie Knopf et New Yorker Alice Quinn, et comprend des contributions de Carl Phillips, Evie Shockley, Yusef Komunyakaa, Grace Schulman entre autres. Le titre du livre vient de « Keeping Quiet » de Pablo Neruda, qui comprend les lignes « nous serions tous ensemble / dans une étrange étrangeté. »

«Les poètes ont toujours été ceux vers lesquels nous nous tournons en tant que témoins», dit Quinn. « Les poètes peuvent cristalliser un moment comme celui-ci. »

Les romanciers prendront probablement des mois et des années pour absorber pleinement la pandémie dans leur travail, mais la poésie a une échelle et une immédiateté semblable à un journal qui permet la création dans la chaleur d’un moment historique. « The End of Poetry » de Limon a été publié le mois dernier dans The New Yorker, et a déjà été largement diffusé en ligne et loué par des pairs tels que la poète Brenda Shaughnessy, qui a tweeté: « Je peux à peine croire que c’est réel, c’est tellement vrai. »

Au moins une poète, Julia Guez, a été testée positive pour le virus: sa contribution est intitulée «Si je suis malade, mon frère». Les autres poèmes de «Sudden Strangeness» comprennent des dépêches de médecins-poètes («Two Days in March» de John Okrent, «An American Nurse Foresees her Death» d’Amit Majmudar), une méditation sur le chagrin et la solitude («Storm» de Kamilah Aisha Moon). et une prise sur la nouvelle parentalité pendant une période de distance sociale («Dad Poem» de Joshua Bennett). Dans «Comment la pandémie affectera-t-elle la poésie?», Julia Alvarez propose un regard ironique et pointu sur le sort d’une forme d’art:

La poésie deviendra-t-elle virale?

Est-ce que son malaise nous infectera?

Aidera-t-il à construire des anticorps contre l’indifférence?

Les poèmes seront-ils les seuls espaces sûrs où nous pouvons nous rassembler

Limon n’était pas le seul poète à se sentir étouffé par la pandémie. Quinn dit qu’une trentaine de poètes qu’elle a contactés ont dit qu’ils n’avaient pas pu écrire, tandis qu’un autre contributeur à l’anthologie, le Major Jackson, dit qu’il connaît de nombreux pairs actuellement bloqués. Jackson, un poète primé basé dans le Vermont, dit qu’il se sent «coupable à cause de l’anxiété qu’ils expriment, comme s’il était moins poète».

Jackson dit que lui et sa femme et collègue poète, Didi Jackson, se sont engagés à écrire chaque jour une fois qu’ils ont commencé à se mettre à l’abri sur place, une façon de se distraire de l’actualité mais aussi de les absorber. Son «Invocation» est un appel à des temps meilleurs («Plus de rassemblements de haine») et à un renouvellement des temps anciens.

Nous voulons que le père dans le parc court

derrière un enfant pédalant vers son avenir.

Nous voulons tourner un coin et tomber sur

le concert en sourdine de deux hommes dans une étreinte

avec des yeux enchevêtrés. Nous voulons entendre

un sifflet de train lointain jette un sort

la nuit à venir.