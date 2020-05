Ross Lyon affirme que la base de Melbourne est positive pour les West Coast Eagles et Fremantle Dockers

L’ancien entraîneur de Fremantle, Ross Lyon, a exhorté les deux équipes de l’AFL basées à Perth à voir un séjour prolongé à Melbourne comme une opportunité d’acquérir une expérience inestimable sur le MCG.

Les clubs d’Australie-Occidentale ont été mis en colère ces dernières semaines à la perspective de devoir s’installer à Victoria en raison du refus du Premier ministre de Washington, Mark McGowan, de lever les restrictions frontalières dans son état.

Cependant, selon Lyon, plutôt que de se plaindre de leur situation difficile, les équipes basées à WA ne devraient pas perdre de vue l’incroyable opportunité de développement.

« Je pense que c’est une réelle opportunité et un luxe que les équipes de l’Australie-Occidentale espèrent depuis longtemps, et c’est plusieurs matchs au MCG », a déclaré Lyon. Footy Classified.

Lyon affirme que des équipes basées à Perth comme Fremantle peuvent acquérir une expérience précieuse en étant basées à Melbourne (AAP)

« C’est la patrie du football, c’est là que se déroulera la Grande Finale jusqu’en 2057.

«La côte ouest est en pleine chasse, les Fremantle Dockers sont une liste jeune et en développement, pourquoi ne voudriez-vous pas les exposer à Melbourne, à la culture du football et en particulier à plusieurs matchs au MCG?

« Je pense que c’est une opportunité passionnante pour leur développement. »

Selon le président de Collingwood, Eddie McGuire, West Coast et Fremantle auront probablement la possibilité de jouer leurs matchs à domicile n’importe où en dehors de Perth.

McGuire a également révélé que l’AFL n’a pas exclu d’autoriser les joueurs des Eagles et des Dockers à amener leurs familles partout où ils finiront par s’isoler.

« Le moins que nous puissions faire est de permettre à West Coast et à Fremantle de décider où ils joueront », a-t-il déclaré.

Les deux parties basées à Perth pourraient également choisir de s’établir dans le Queensland, en particulier dans la Gold Coast (AAP)

« Pour qu’ils puissent venir faire la plaque tournante à Melbourne, s’ils jouent à Collingwood ou à Richmond, ils peuvent dire: » Nous vous jouerons au Marvel Stadium, mais nous pourrions installer notre base dans le Queensland, nous pourrions aller jusqu’à la Gold Coast ».

« Je pense qu’il devra y avoir une certaine considération (pour que les familles soient autorisées à venir). Je pense que nous ferons tout ce que nous pouvons. »

Cependant, Lyon a écarté les équipes ayant éventuellement choisi de se baser sur des climats similaires à WA comme option facile.

« Je pense que vous pourriez emprunter le chemin le plus facile, la chaleur, le climat de la Gold Coast et une période plus calme et un terrain neutre pour l’opposition », a-t-il déclaré.

« Mais je serais en train d’implorer mon club si j’étais là pour me rendre au football, pour grandir et me développer au MCG et pour y jouer. »

« Vivez un hiver froid à Melbourne et les conditions dans lesquelles vous pourrez jouer le dernier match. »

Les Eagles pourraient-ils reproduire leur victoire au poste de Premier ministre 2018 en gagnant encore plus d’expérience au MCG? (AAP)

La saison se rapprochant de jour en jour, les clubs ne seront plus obligés de jouer des matchs de milieu de semaine, l’AFL et ses diffuseurs préférant les matchs habituels du jeudi au dimanche.

Selon la chroniqueuse chevronnée de l’AFL, Caroline Wilson, la ligue envisage également de nouvelles concessions aux clubs afin de garantir le bien-être des joueurs.

« La responsabilité absolue a été le bien-être des joueurs, à la fois mental et physique, vous ne pouvez pas faire de courtes pauses en début de saison en raison du manque d’entraînement », a-t-elle déclaré.

« Channel Seven et Fox Footy demandent des pauses plus longues pendant les matchs si elles ne durent que 16 minutes, donc la mi-temps sera considérablement plus longue pour que cela fonctionne avec les diffuseurs.

« Je crois (directeur général des opérations de football de l’AFL) que Steve Hocking et son équipe autoriseront des bancs allongés en raison de la nature de la préparation de ce début de saison. »