Fred de Manchester United prêt à être un joueur clé après un début «  terrible  »

MANCHESTER, Angleterre – Après avoir connu une première année «terrible» de football anglais, le milieu de terrain brésilien Fred se sent enfin installé à Manchester United et a retrouvé une partie de sa meilleure forme avant la suspension de la Premier League.

Maintenant, sa quête est de devenir un membre établi de l’équipe chaque fois que le jeu reprend après l’épidémie de coronavirus.

Convaincu à la fois par United et par son féroce rival, Manchester City, Fred a choisi de déménager dans la partie rouge de la ville pendant la morte-saison de 2018, mais n’a initialement pas réussi à justifier ce battage médiatique – ou le prix d’environ 70 millions de dollars.

«Je pense que la première saison a été très difficile pour moi», a déclaré Fred lors d’une interview vidéo depuis son domicile de Manchester. «Il y avait le processus d’installation ici, mais aussi d’autres choses personnelles qui se passaient dans ma vie, comme la naissance de mon fils.

« Donc je crois que c’est un mélange de raisons qui m’a fait passer une terrible première saison. »

Il n’a commencé que 13 des 38 matches de championnat de United au cours de cette saison 2018-19. Pourtant, au moment où le football a été suspendu à la mi-mars, Fred était devenu un pilier de l’équipe de United après avoir fait son chemin en faveur du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Avec Bruno Fernandes, une signature de janvier, jouant également un rôle principal et Paul Pogba toujours absent en raison d’une blessure, il y avait un nouveau regard sur le milieu de terrain de United qui a aidé l’équipe à se remettre en lice pour une arrivée aux postes de qualification de la Ligue des champions et à la limite. des quarts de finale de la Ligue Europa.

La forme de Fred, avec son rythme de travail, son dynamisme et son intelligence de jeu, a été un facteur clé. Il a entamé les 22 derniers matches de championnat de United, malgré la concurrence de Nemanja Matic et Scott McTominay, et a marqué ses premiers buts de la saison dans une grande victoire européenne contre le Club de Bruges.

« Je suis définitivement installé dans tous les aspects maintenant », at-il déclaré. «J’ai apprécié de bonnes performances et la chance de jouer une super séquence de jeux. C’était également utile. Je suis ravi de cette saison.

«Je joue maintenant bien et j’espère que je pourrai maintenir l’élan si la ligue revient. Je veux juste donner le meilleur de moi-même pour ce club, en essayant d’être un élément clé de l’équipe. »

Fred a déclaré avoir été pourchassé par Jose Mourinho, qui était directeur chez United lorsqu’il a quitté Shakhtar Donetsk, et le directeur de la ville, Pep Guardiola, en même temps, l’a fait se sentir « très heureux ».

«C’était un concours entre deux grands managers», a-t-il déclaré, «et je ne peux que m’en réjouir. C’était très important pour moi, comme cela aurait été le cas pour n’importe quel joueur. »

Au cours des dernières semaines, Fred a été confiné dans sa maison et son jardin à l’arrière pendant la pandémie, ne quittant la maison que pour aller au supermarché. Il a un gymnase à domicile et a participé à des séances en ligne avec le reste de l’équipe, sous la supervision de Solskjaer, ses assistants et entraîneurs de fitness.

Fred a déclaré qu’il « essayait de rester en forme autant que possible » lorsque lui et ses coéquipiers seraient rappelés pour l’entraînement, ce qui pourrait être la semaine prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la Premier League pouvait reprendre, Fred a déclaré: «C’est douteux. Honnêtement, nous ne savons pas.

«Il y a beaucoup de spéculations. Les gens disent que nous pourrions jouer dans des salles neutres et les joueurs seront confinés jusqu’à la fin de la ligue. Il y a beaucoup de suggestions, mais c’est tout, de la spéculation… Nous reviendrons probablement à l’entraînement sans savoir ce qui va se passer. »

Fred joue au football seul ou avec son entraîneur personnel – tout en «prenant bien sûr toutes les mesures nécessaires». Il a dit qu’être «confiné à la maison juste à l’entraînement» rend les joueurs «fous».

«Je veux jouer la ligue, et j’espère que tout ira comme ça. J’espère que nous pourrons vaincre ce virus et que chaque famille retrouvera une vie normale », a-t-il déclaré. « Je veux dire, ce ne sera plus jamais le même » normal « qu’avant, mais j’espère que nous reprendrons en quelque sorte à partir du point où nous nous sommes arrêtés. »