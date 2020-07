«Une journée dans l’espace»: comment regarder l’événement virtuel de la National Space Society jeudi

La National Space Society (NSS) tiendra « A Day in Space » jeudi 16 juillet sur pratiquement plusieurs plateformes, avec des conférenciers d’honneur tels que l’astronaute d’Apollo 11 Buzz Aldrin et la scientifique de l’exoplanète Sara Seager.

Pour regarder l’événement d’une journée en direct, rendez-vous sur la page de l’événement « Une journée dans l’espace » et faites défiler vers le bas pour choisir votre option d’affichage préférée. La conférence est disponible gratuitement sur le réseau de télévision en streaming e360tv, la page Facebook NSS et la page YouTube, Roku / AppleTV / Amazon Fire de e360tv et plusieurs systèmes mobiles, ainsi que sur la chaîne YouTube de Space.com.

La conférence commence à 11 h HAE (1500 GMT) et les principaux sujets incluent le 50e anniversaire du programme Apollo de la NASA qui a posé des astronautes sur la lune entre 1969 et 1972, la mission Mariner 4 Mars qui a conduit à tort certains scientifiques à croire que la planète rouge n’avait pas preuve de l’eau dans son histoire, la mission New Horizons à Pluton et le système solaire externe, et l’examen des affaires de l’espace (y compris la diversité, l’inclusion, les sciences spatiales et la médecine).

Vidéo: «A Day in Space» de la National Space Society – Bande-annonce de l’événement virtuel

« S’il y a un thème, je dirais qu’il explore l’espace avec un programme de vol spatial humain robuste et des sondes robotiques, et qu’il y reste », a déclaré le co-organisateur Rod Pyle, rédacteur en chef de la publication du NSS « Ad Astra », dans un e-mail à Space.com.

« Nous avons des présentations qui vont de réflexions sur l’ère spatiale – par celles qui étaient là jusqu’à aujourd’hui – et bien dans le futur. Nous parlons à la fois de vols spatiaux traditionnels, des réalisations passionnantes de nombreuses sociétés NewSpace, de l’étude des exoplanètes, et bien plus encore. . «

L’horaire complet des conférenciers se trouve sur le site Web de l’événement en EDT et PDT. Certains des participants comprennent:

Buzz Aldrin , un ancien astronaute de la NASA connu pour être le pilote du module lunaire sur Apollo 11 et la deuxième personne à atterrir sur la lune. Il a écrit plusieurs livres sur ses aventures et continue de participer régulièrement à des événements de l’espace public à l’âge de 90 ans. D’autres astronautes d’Apollo seront là, y compris Fred Haise , Walter Cunningham et Al Worden , ainsi que directeur de vol de la NASA Gerry Griffin .

, un ancien astronaute de la NASA connu pour être le pilote du module lunaire sur Apollo 11 et la deuxième personne à atterrir sur la lune. Il a écrit plusieurs livres sur ses aventures et continue de participer régulièrement à des événements de l’espace public à l’âge de 90 ans. D’autres astronautes d’Apollo seront là, y compris , et , ainsi que directeur de vol de la NASA . Sian Proctor , géoscientifique, explorateur et expert en communication scientifique qui a passé du temps dans plusieurs habitats spatiaux analogiques: le Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS), la Mars Desert Research Station (MDRS) et le Polish LunAres, un habitat lunaire polonais. Proctor sera co-hôte de « A Day in Space » avec Geoffrey Notkin, qui est président du NSS et star de « Meteorite Men » de The Science Channel.

, géoscientifique, explorateur et expert en communication scientifique qui a passé du temps dans plusieurs habitats spatiaux analogiques: le Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS), la Mars Desert Research Station (MDRS) et le Polish LunAres, un habitat lunaire polonais. Proctor sera co-hôte de « A Day in Space » avec Geoffrey Notkin, qui est président du NSS et star de « Meteorite Men » de The Science Channel. Shawna Pandya , candidat scientifique-astronaute au sein de l’entreprise citoyenne Project PoSSUM dont le parcours professionnel comprend une expertise en médecine, étant un « aquanaute » (astronaute sous-marin), conférencier, artiste martial, plongeur avancé, parachutiste et pilote en formation.

, candidat scientifique-astronaute au sein de l’entreprise citoyenne Project PoSSUM dont le parcours professionnel comprend une expertise en médecine, étant un « aquanaute » (astronaute sous-marin), conférencier, artiste martial, plongeur avancé, parachutiste et pilote en formation. Sara Seager, astrophysicien et scientifique planétaire au Massachusetts Institute of Technology qui étudie les atmosphères exoplanètes. Ses nombreux projets incluent le poste de directrice scientifique adjointe pour le satellite de recherche sur les exoplanètes en transition (TESS) dirigé par le MIT, qui recherche des mondes habitables en orbite autour des étoiles proches.

Le NSS a organisé cet événement après le début de la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a fermé de nombreuses conférences et événements spatiaux majeurs à travers le monde, forçant l’organisation à annuler sa conférence internationale annuelle sur le développement spatial (ISDC) à Dallas. « Une journée dans l’espace » mettra en vedette plusieurs des mêmes haut-parleurs prévus pour ISDC, en mettant l’accent sur le tournage de contenu en 4K pour le rendre « aussi professionnel et engageant que possible », a déclaré Pyle.

« Une journée dans l’espace » vise également à aller au-delà du public amateur de l’espace traditionnel pour séduire les nouveaux venus dans le domaine, a ajouté Pyle. Tout ce qu’il faut, c’est un amour pour les vols spatiaux, la science et l’exploration.

Des milliers de personnes sont attendues à l’événement virtuel, dans l’espoir des organisateurs que des dizaines de milliers de personnes pourraient choisir de se connecter à la webdiffusion de sept heures (qui comprend des pauses périodiques pour les participants pour se dégourdir les jambes à la maison).

Bien que le NSS soit impatient de ramener l’ISDC lorsque cela sera possible en toute sécurité, l’organisation a déclaré qu’elle espère offrir régulièrement des événements en ligne à l’avenir pour compléter sa programmation normale.

« ‘A Day in Space’ est notre événement virtuel majeur de lancement, et nous sommes impatients de créer beaucoup plus de ce type de contenu en première », a déclaré Pyle.

« Notre intention est d’amener le NSS à un nouveau niveau d’engagement médiatique et de vraiment se connecter avec un spectre ou des personnes beaucoup plus larges, des observateurs expérimentés de l’espace aux jeunes du monde entier à la recherche de moyens d’engager la nouvelle frontière dans ce nouvel espace. C’est un moment extraordinaire dans les vols spatiaux, un moment qui appelle à une sensibilisation extraordinaire … et c’est à cela que sert « Une journée dans l’espace ». «

