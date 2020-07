Économisez 50% sur un OnePlus 7T avec l’achat de McLaren et plus des meilleures offres téléphoniques

Un nouveau téléphone est l’un des investissements technologiques les plus importants que vous puissiez faire. Vous l’utilisez probablement plus de fois par jour que tout autre appareil, vous voudrez donc en choisir un qui vous convient. Vous pourriez passer des heures à parcourir le Web à la recherche des meilleures offres. Nous avons donc fait le travail préparatoire pour vous. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres téléphoniques disponibles pour vous aider à économiser du temps et de l’argent.

Pour le moment, nous nous en tenons aux accords non verrouillés, car les accords spécifiques aux opérateurs transformeraient cette liste en encyclopédie. Certaines de ces offres concernent les versions internationales de certains appareils, ce qui peut entraîner de légères variations dans les spécifications et affecter la compatibilité réseau. Nous avons pris note des appareils internationaux, mais assurez-vous de vérifier attentivement avant d’acheter.

Offre en vedette: économisez 50% sur le OnePlus 7T et plus pour célébrer la journée OnePlus

Ce doit être l’été de OnePlus, car le constructeur célèbre chaque semaine ses clients avec OnePlus Day. Chaque mercredi, OnePlus lance de nouvelles offres sur les appareils et accessoires. Cette semaine, les économies mettent en évidence les OnePlus 7T, OnePlus 8 et 8 Pro.

À l’heure actuelle, il vaut mieux rester avec la génération précédente et acheter une édition OnePlus 7T Pro McLaren. Une fois que vous aurez saisi l’appareil élégant et rapide, vous aurez un choix très important – 50% de réduction sur un OnePlus 7T sur T-Mobile ou un coupon accessoire de 150 $. C’est une excellente occasion d’obtenir deux téléphones ou de vous offrir de nouveaux écouteurs OnePlus Bullets ou un nouveau chargeur rapide.

OnePlus 7T Pro – Édition McLaren Célébrez la journée OnePlus avec des offres spéciales sur la 7T Pro McLaren. Choisissez entre 50% de réduction sur le T-Mobile OnePlus 7T ou un bon accessoire de 150 $.

Si vous préférez avoir le dernier et le meilleur appareil, vous pouvez toujours acheter un coupon accessoire lorsque vous obtenez un OnePlus 8 ou 8. Pro. Lorsque vous prenez le OnePlus 8 dans Interstellar Glow, vous obtenez un code de 100 $ de réduction sur votre achat d’accessoires. Passer au OnePlus 8 Pro vous rapportera 50 $ supplémentaires en fonds accessoires pour un grand total de 150 $.

Tout le monde n’a pas besoin d’un nouveau téléphone, donc OnePlus a réduit le prix des écouteurs sans fil Bullets à seulement 29,95 $ pour faciliter les économies. Cette offre n’est cependant pas compatible avec les autres économies, donc si vous obtenez un coupon accessoire, vous devrez payer le prix de détail complet de 49,95 $.

OnePlus 8 – Lueur interstellaire 799 $ .00 Achetez-le maintenant Écouteurs sans fil OnePlus Bullets Z 29 $ .95 sauver 20 $ .00 Achetez-le maintenant

Meilleures offres téléphoniques

Offres Samsung Galaxy Offres Google Pixel Offres LG Offres OnePlus Offres Motorola Offres remises à neuf

Toutes ces transactions étaient en vigueur au moment de la rédaction. Nous ferons de notre mieux pour vous garder en stock avec les dernières économies que nous trouvons. Nous n’avons utilisé que les annonces eBay des meilleurs vendeurs, car il y a étonnamment peu de bonnes ventes en ce moment.

1. Offres Samsung Galaxy

Si vous recherchez le dernier et le meilleur actuellement, la famille Samsung Galaxy S20 offre certaines des meilleures caractéristiques que vous pouvez trouver. Des minuscules lunettes à l’appareil photo 108MP du Galaxy S20 Ultra, les fonctionnalités sont de pointe. Voici quelques-unes des meilleures options du S20:

Samsung Galaxy S20, international 716 $ .93 sauver 283 $ .06 Achetez-le maintenant Samsung Galaxy S20 Plus 745 $ .88 sauver 454 $ .11 Achetez-le maintenant Samsung Galaxy S20 Ultra 1249 $ .99 sauver 150 $ .00 Achetez-le maintenant

Bien que la famille S20 soit la plus récente du bloc, vous pouvez toujours explorer la gamme S10 ou l’un des modèles Note 10 à des prix avantageux. Après tout, le Note 10 est le chemin à parcourir si vous voulez le stylet S-Pen. Voici quelques options parmi lesquelles choisir:

Samsung Galaxy S10, international 509 $ .99 sauver 240 $ .00 Achetez-le maintenant Samsung Galaxy Note 10 799 $ .99 sauver 150 $ .00 Achetez-le maintenant Samsung Galaxy Note 10 Plus 949 $ .99 sauver 150 $ .00 Achetez-le maintenant

Si vous avez un budget légèrement plus limité, vous pouvez également consulter la série Galaxy A:

Vous cherchez plus d’offres Samsung? Consultez notre guide des offres Samsung.

2. Offres Google Pixel

Si vous voulez une expérience Android vraiment standard, le Google Pixel est le chemin à parcourir. En plus de l’expérience en stock, la famille Pixel possède systématiquement l’un des meilleurs appareils photo sur un smartphone grâce au logiciel de Google. Le Pixel a un peu plus de lunette supérieure et inférieure que d’autres options, mais vous ne le remarquerez peut-être pas lorsque vous apprécierez le logiciel de premier ordre.

Gardez un œil sur l’annonce de Google Pixel 4a, mais en attendant, voici quelques bonnes affaires:

Google Pixel 4 Découvrez le dernier téléphone fabriqué par Google et découvrez la puissante caméra et l’intégration de Google Assistant. Mieux encore, vous pouvez économiser des centaines de dollars dès maintenant.

Google Pixel 4 XL 649 $ .99 sauver 250 $ .00 Achetez-le maintenant Google Pixel 3a XL 395 $ .99 sauver 83 $ .01 Achetez-le maintenant

Vous cherchez plus d’offres Pixel? Consultez notre guide des offres Pixel.

3. Offres LG

Si Samsung et Google ne vous conviennent pas, vous pourriez être intéressé par certaines des dernières offres de LG. LG propose deux lignes principales de téléphone: la série G et la série V amplifiée. LG propose également une option double écran unique qui transforme certains de ses téléphones en options de pliage.

Le LG V60 est récemment sorti, ce qui signifie qu’il y a de grandes économies à réaliser sur les modèles précédents, tels que le V35. Vous pouvez consulter quelques-unes des meilleures offres de téléphones LG ici:

LG G8X ThinQ avec double écran 649 $ .99 sauver 300 $ .00 Achetez-le maintenant

4. Offres OnePlus

La prochaine option pour réaliser de grandes économies sur la liste d’aujourd’hui est OnePlus. Alors que les prix des téléphones OnePlus ont augmenté ces dernières années, l’arrivée des OnePlus 8 et 8 Pro signifie que vous pouvez économiser gros sur les OnePlus 7 et 7T en ce moment. Vous pouvez découvrir la lumière OxygenOS et recharger avec la technologie de charge Warp ultra-rapide.

Les téléphones OnePlus sont un peu plus délicats car ils ne fonctionnent pas avec tous les opérateurs. Les meilleures économies OnePlus sont au-dessus de l’offre en vedette, mais voici une option pour le OnePlus 6T pour T-Mobile:

OnePlus 6T Économisez gros et découvrez la configuration de la double caméra OnePlus sur le OnePlus 6T. 128 Go devraient être suffisamment d’espace pour vos applications et jeux préférés et la puce Snapdragon 845 est toujours une option puissante.

5. Offres Motorola

Motorola offre actuellement 100 $ de rabais sur quelques variantes de la famille Motorola One. Cette promotion ramène le prix du Motorola One Hyper à 299,99 $ et du Motorola Moto G6 à 149,99 $. Le Motorola One Zoom est également inclus dans la vente, passant à 349,99 $.

Pour découvrir ces offres par vous-même, cliquez sur les widgets ci-dessous.

Motorola One Hyper 299 $ .99 sauver 100 $ .00 Achetez-le maintenant Motorola Moto g6 149 $ .99 sauver 170 $ .00 Achetez-le maintenant Motorola One Zoom 349 $ .99 sauver 100 $ .00 Achetez-le maintenant

6. Offres reconditionnées

Certaines des meilleures offres de téléphone que vous pouvez trouver sont sur le marché rénové. Il existe de nombreux sites Web dédiés à l’achat, la recertification et la vente d’appareils d’occasion à des prix avantageux.

Une telle option est Dailysteals. Dailysteals n’est pas exclusivement un site Web de téléphone portable, bien qu’il propose une grande variété de produits du Samsung Galaxy Fold au OnePlus 6T. Voici un widget qui vous amène à une longue liste des meilleures options à choisir:

Decluttr est un autre site à consulter pour réaliser d’importantes économies remises à neuf. Decluttr couvre toutes les technologies, et c’est une excellente option pour acheter des téléphones remis à neuf et vendre vos anciens appareils.

Ce widget vous aidera à commencer à acheter et vendre votre technologie:

Et voilà, les meilleures offres de téléphone disponibles en ce moment. Toutes les offres étaient en vigueur au moment de la rédaction, mais nous nous assurerons de mettre à jour la liste à mesure que nous trouverons de nouvelles offres. Si vous recherchez les meilleures économies absolues, vous aurez peut-être plus de chance avec une option verrouillée par l’opérateur depuis l’un de ces hubs: