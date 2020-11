Une grande question pour chaque équipe LCS cette intersaison

in

Professionnel League of Legends les ligues du monde entier devraient ouvrir leurs périodes d’agence libre le 16 novembre. À cette date, d’innombrables contrats expireront à travers le monde et les équipes et les joueurs évalueront leurs options avant la saison 2021.

En Amérique du Nord, chaque équipe du LCS est prête à faire un effort pour mettre à niveau ses effectifs à tous les niveaux. Pour de nombreuses organisations, une reconstruction complète sera en ordre avant l’intersaison, tandis que beaucoup d’autres chercheront simplement à se réorganiser et à se recharger. Pourtant, de nombreux points d’interrogation entourent chaque organisation de la ligue.

Voici une grande question pour chaque équipe LCS avant la saison 2021.

100 Thieves: Quels mouvements PapaSmithy fera-t-il lors de sa deuxième intersaison?

L’année dernière, PapaSmithy, directeur général de 100 Thieves, a fait des vagues tout au long de l’intersaison. Son approche intrigante de la constitution de la liste au cours de sa première année en tant que directeur général de l’organisation a été largement présentée comme hautement intuitive. Un mélange sain de vétérans expérimentés et de jeunes joueurs en herbe semblait être un pas dans la bonne direction pour 100 voleurs.

Mais à la fin de la saison, 100 Thieves se sont retrouvés près du bas du classement LCS avec une liste bien différente de celle qui avait pris la scène au début du Spring Split. À l’approche de 2021, le front office de l’organisation devra évaluer s’il est dédié à la promotion des talents déjà inscrits sur la liste. Des joueurs comme Ryoma et Poome ont encore beaucoup à prouver avant d’être considérés comme des éléments fondamentaux d’une équipe gagnante. De l’autre côté de cette médaille, PapaSmithy et l’équipe devront décider s’il y a encore de la place pour des vétérans comme Ssumday, Contractz et Cody Sun.

Cloud9: Y a-t-il d’autres mouvements à faire?

L’agence libre devrait démarrer dans moins de deux semaines et Cloud9 a déjà été l’une des équipes les plus actives des LCS cette intersaison. L’équipe a déjà déclaré son entraîneur-chef pour la saison prochaine à Reignover, tout en promouvant le meilleur laner de l’Académie Fudge à la liste de départ au lieu du départ de Licorice.

Bien que C9 ait remporté le Spring Split 2020 des LCS, plusieurs pertes importantes vers la fin de la saison ont provoqué un effondrement sans précédent que les LCS n’avaient jamais vu. Après avoir manqué les Mondiaux pour la première fois dans l’histoire de l’organisation, il est tout à fait possible que C9 soit enclin à faire plus de mouvements pour s’assurer que l’équipe revienne au sommet du LCS.

CLG: Est-il temps d’appuyer complètement sur le bouton de réinitialisation?

Dire que CLG a connu une année 2020 décevante serait un immense euphémisme. Mais il y a de bonnes nouvelles. L’équipe n’est qu’à quelques pas de la création d’une liste qui a parcouru l’eau tout au long de la compétition de 2020 en 2021.

Avec le contrat du top laner Ruin expirant à l’ouverture de l’agence libre, CLG cherchera sans aucun doute à améliorer sa position en haut de sa liste. À partir de là, les mouvements concernant la jungle et les positions de la voie médiane peuvent être examinés par la suite. Bien qu’il y ait certainement place à l’amélioration concernant CLG, il n’est pas nécessaire de reconstruire ou de réinitialiser complètement.

Dignitas: Combien d’argent l’organisation dépensera-t-elle en agence libre cette intersaison?

La saison dernière, Dignitas a ouvert le chéquier en accordant à Huni un énorme contrat de 2,3 millions de dollars. À la fin du Spring Split, cependant, le vétéran top laner avait déménagé ailleurs dans les LCS. Ainsi, bien que Dignitas ait clairement indiqué qu’elle était disposée à dépenser beaucoup d’argent et à faire des éclaboussures impressionnantes dans le libre arbitre, il est devenu évident plus tard que l’argent de l’organisation n’avait peut-être pas été dépensé aux bons endroits.

Maintenant, alors que 2021 se profile à l’horizon, la plus grande question qui entoure Dignitas est de savoir si l’équipe abordera l’agence libre avec une mentalité «une fois mordue, deux fois timide». Ce n’est pas parce que les grands mouvements de l’année dernière n’ont pas fonctionné pour DIG que l’équipe devrait hésiter à être un concurrent sur le marché des agents libres de cette année.

Evil Geniuses: EG passera-t-il une autre intersaison à faire de gros éclaboussures?

L’année dernière, EG a connu l’une des intersaisons les plus actives du LCS. Un échange à succès avec C9 et plusieurs signatures importantes d’agents libres ont mis l’équipe en première position pour réussir dans le LCS. Mais les mouvements d’alignement ne se sont pas arrêtés après l’intersaison pour EG. En faisant venir Huni et Goldenglue à certains moments au cours de la saison, EG a prouvé qu’il était activement disposé à faire des changements dans son alignement sur une base continue. Dans cet esprit, il ne serait pas surprenant de voir EG faire une autre série de mouvements cette intersaison en préparation de 2021.

Mais malgré tous les mouvements effectués la saison dernière, EG a quand même terminé en dehors du top quatre lorsque la saison s’est finalement terminée. Lors de l’ouverture de l’agence gratuite, Goldenglue sera le seul joueur de la formation de départ de l’équipe dont le contrat expirera. Si l’organisation veut continuer avec son barrage traditionnel de mouvements de liste, elle devra soit le faire par le biais de plus de transactions à succès, soit se contenter d’une liste remplie de substituts potentiels.

FlyQuest: L’équipe signera-t-elle à nouveau Santorin?

Peut-être que l’agent libre le plus disputé dans les LCS cette intersaison est Santorin. Le jungler vétéran a aidé à transporter une équipe de joueurs expérimentés jusqu’au Championnat du monde, où lui et FlyQuest ont relativement bien performé par rapport aux autres équipes nord-américaines. Si FlyQuest se consacre à bâtir sur ce succès, la re-signature de Santorin devrait figurer en tête de la liste des priorités de l’équipe.

Santorin est le seul membre de la formation de départ de FlyQuest dont le contrat expirera cette intersaison, l’équipe devrait donc avoir une vision étroite de son jungler en 2021. Santorin a annoncé aujourd’hui, cependant, que FlyQuest lui a donné la permission d’explorer son possibilités de libre arbitre.

Golden Guardians: La gamme de base restera-t-elle intacte?

Les Golden Guardians ont fini par être l’une des plus grandes surprises de la saison LCS 2020. L’équipe a constitué une liste incroyablement impressionnante remplie à ras bord de jeunes joueurs talentueux comme Damonte, Closer et le FBI. Et après une solide course lors des séries éliminatoires de Summer Split qui comprenaient un balayage sur TSM au premier tour, il est clair que le potentiel que cette équipe a en 2021 est inégalé par presque toutes les autres équipes des LCS. Si cette liste des Golden Guardians se voit accorder une autre année pour se gélifier ensemble, l’équipe pourrait enfin se transformer d’un prétendant intermédiaire en une véritable menace de haut niveau dans les LCS.

Immortels: De quelle taille de reconstruction la liste aura-t-elle besoin?

La première année de retour dans les LCS pour Immortals s’est mal passée. Une formation de patchwork en constante évolution a terminé huitième et dixième du classement LCS dans les Splits de printemps et d’été, respectivement. L’équipe n’a remporté que 12 de ses 36 matchs en 2020, laissant beaucoup à désirer à l’approche de l’intersaison.

Si Immortals veut changer les choses avant la saison prochaine, il devra évaluer exactement comment il va combler les trous laissés dans la liste de l’équipe après la sortie de quatre des cinq partants de l’équipe. À toutes fins utiles, une augmentation totale de la liste pourrait bien être la meilleure ligne de conduite de l’organisation.

Team Liquid: Quelles mesures peuvent être prises pour assurer un succès international?

Avant 2020, Team Liquid semblait sur le point de porter les espoirs de l’Amérique du Nord profondément dans le championnat du monde de cette année. En ajoutant l’ancienne finaliste du Mondial Broxah dans le mélange sur une liste déjà remplie de joueurs qui avaient trouvé une grandeur internationale illimitée, de nombreux fans ont pensé que Liquid se transformait rapidement en une menace internationale sérieuse.

Mais après avoir vu Doublelift s’éloigner de l’alignement avant le Summer Split et que l’Impact devrait être remplacé par l’ancien top laner Rogue Alphari, Liquid traverse clairement une période de transition. Le contrat de Broxah expirant également dans quelques jours, de nombreux points d’interrogation entourent Liquid alors que l’organisation traverse ce qui pourrait bien être sa saison morte la plus décisive de mémoire récente. Mais aucune question n’est plus grande que de savoir si les nombreux mouvements de Liquid seront en mesure d’aider l’équipe à prendre suffisamment d’élan pour réussir sur la scène internationale en 2021.

TSM: Qui remplacera Bjergsen?

Le processus de remplacement concernant Bjergsen n’est pas seulement le plus gros point d’interrogation de TSM, c’est la plus grande question concernant toute la ligue. Quand Bjergsen a pris sa retraite, Amérique du Nord Ligue a perdu son joueur le plus emblématique. Désormais, le poids du remplacement d’un joueur avec une carrière légendaire repose sur les épaules du front office de TSM.

L’équipe pourrait choisir de consacrer une tonne de ressources à un mid laner bien établi quelque part dans le monde dans l’espoir d’augmenter instantanément ses chances de gagner lors d’événements internationaux. Si TSM suivait cette voie, des noms comme Nemesis, Perkz ou potentiellement même Chovy conviendraient. TSM pourrait également envisager d’acquérir un talent relativement jeune, de développer le potentiel de ce joueur et de créer le prochain grand mid laner nord-américain au cours des prochaines années.

Indépendamment de la façon dont TSM aborde l’écart monumental qu’il devra combler dans la voie médiane, l’équipe aura toujours Bjergsen à bord pour participer au succès de son héritier. Le fait qu’il sera toujours impliqué dans l’équipe en tant que membre principal de son personnel d’entraîneurs est certainement une aubaine positive pour l’organisation à l’avenir.

