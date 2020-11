Allez-y doucement avec Cameron Green, plaide Shane Watson

L’ancien polyvalent australien Shane Watson a exhorté le public australien à soutenir la star émergente Cameron Green, suggérant que le joueur de 21 ans est prêt ou teste le cricket.

Pendant si longtemps, objet de dérision parmi les fans, plus tôt cette semaine, Watson a disputé son dernier match IPL, ce qui a fait tomber le rideau sur une carrière professionnelle qui a débuté à l’été 2000-01.

Ses réalisations globales pour l’Australie restent sous-estimées. Il est l’un des 10 joueurs de l’histoire du test, et le seul Australien, à avoir marqué plus de 3000 points avec une moyenne supérieure à 35 et à prendre 75 guichets avec une moyenne inférieure à 35.

Shane Watson célèbre un siècle contre l’Angleterre à The Oval en 2013. (AAP)

Cinq ans après que Watson a joué son dernier match de test, personne n’a réussi à clouer son rôle dans l’équipe de test, celui d’un des six meilleurs batteurs qui peut jouer 10 à 15 matchs par jour.

Pourtant, chaque fois que son nom est mentionné, les fans mentionnent inévitablement sa série de blessures ou se moquent de son record DRS.

Mais le fait demeure que remplir le rôle d’un joueur polyvalent dans le cricket de test est un travail difficile, bien que Watson pense que Green est prêt à être choisi.

« Il a tous les outils en tant que jeune homme pour être un incroyable polyvalent. De son seul bâton, il semble prêt à partir », a déclaré Watson. News Corp.

«Ce n’est pas facile, mais il y a un moyen de gérer une partie de son incroyable talent, de pouvoir tirer le meilleur de lui.

Cameron Green en action pour l’Australie occidentale (Getty)

«Il n’y a jamais autant de joueurs polyvalents qui se manifestent dans le cricket australien ou le cricket mondial, car c’est un défi et cette attente sera toujours là.

« J’espère juste que le public et les médias australiens et les attentes autour de nous sont un peu plus gentils et gentils, car il n’y a aucune raison pour que quelqu’un – simplement parce qu’il est polyvalent – ait besoin d’être exposé plus que les autres. »

Watson a également parlé des différences de styles de capitainerie entre Ricky Ponting et Michael Clarke.

Watson en moyenne 41 avec le bâton sous Ponting, et 31 avec le ballon, comparé à une moyenne au bâton de 31 sous Clarke, et une moyenne au bowling de 35.

« C’était plus ce que Ricky avait retiré de moi. Dès la première fois que je l’ai rencontré à 19 ans … il a juste vu des choses en moi que je ne savais pas être en moi », a expliqué Watson.

«Il savait juste comment être capable de me retirer ça tout le temps, et il se souciait vraiment de moi. Je le sais.

« Cet incroyable ensemble de compétences qu’il avait en tant que leader, tous les leaders avec lesquels j’ai travaillé n’ont pas ces compétences. »

« Michael avait des atouts différents », a-t-il ajouté.

« Lors de la Coupe du Monde 2015, sans Michael et sa prise de décision sous la pression de la plus grande étape d’une Coupe du Monde à domicile, nos chances de gagner se sont beaucoup réduites. »