Il y a six jeux de divertissement Dontnod actuellement en production

La vie est étrange L’année 2020 occupée du développeur Dontnod Entertainment ne ralentira pas de sitôt. Cet été, le studio français a sorti Dis moi pourquoi sur PC via Steam et Xbox One. Début décembre, une autre nouvelle version, Miroir jumeau, sera déployé sur PlayStation 4, PC via Epic Games Store et Xbox One. Et pourtant, Dontnod prévoit de rester occupé même après la sortie de son prochain titre d’aventure, car il a actuellement six jeux en développement.

Le PDG de Dontnod, Oskar Guilbert, a parlé de la charge de travail actuelle du studio lors d’une récente interview avec VentureBeat. «Notre studio s’agrandit, avec six jeux actuellement en production», a-t-il déclaré à la publication. «Nos dernières sorties ont été très fructueuses en termes d’accueil de la presse et d’accueil des joueurs. Je suis très fier. »

Ceci est particulièrement intéressant compte tenu de l’expansion récente de l’entreprise. Plus tôt cette année, Dontnod a ouvert un nouveau studio à Montréal, dirigé par le producteur exécutif Luc Baghadoust et le directeur créatif Michel Koch. L’équipage, qui comprend certains La vie est étrange développeurs, a les mains pleines avec une toute nouvelle adresse IP. Pour l’instant, ni ce projet particulier ni aucun des autres travaux en cours de Dontnod n’ont été présentés publiquement.

Guilbert a cependant taquiné que les fans pourraient être surpris par ce que Dontnod a en magasin. Selon VentureBeat, le PDG a fait allusion à une exploration plus approfondie des RPG d’action. (Dontnod a précédemment développé l’action-RPG, Vampyr.) Apparemment, l’équipe se vante également d’un intérêt pour la fiction interactive, qui voit souvent les joueurs contrôler les personnages et d’autres aspects du monde via des commandes texte. «Nous ne voulons pas nous en tenir à la même chose à chaque fois», a expliqué Guilbert. «Nous innovons. Nous nous réinventons en termes de qualité, de mécanique et de technologie. Trouver de nouvelles façons de raconter des histoires est vraiment important. »

La prochaine aventure narrative de Dontnod, Miroir jumeau, sera lancé dans quelques semaines le 1er décembre sur PS4, Epic Games Store et Xbox One.

[Source: VentureBeat]