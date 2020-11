Jochen Schneider n’exclut pas la vente d’Ozan Kabak en hiver

Vente-unique.com Canapé d'angle panoramique convertible et réversible en tissu et simili AZELMA - Noir et anthracite

Canapé d'angle panoramique convertible réversible en tissu et simili AZELMA Coloris : noir et gris clair, noir et anthracite, blanc et gris ou anthracite et gris clair Revêtement en tissu et simili d'épaisseur 1 cm Astucieux mélange de polyuréthane et de tissu, le simili a laspect du cuir et est agréable au