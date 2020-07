Une étrange signature de gaz sur Mars peut aider à expliquer le mystère du méthane

UNE Mars l’orbiteur géré par l’Agence spatiale européenne (ESA) a détecté deux signatures chimiques inédites dans l’atmosphère de la planète rouge. Cette découverte pourrait résoudre un mystère de longue date sur le méthane martien.

Les deux détections proviennent de Trace Gas Orbiter de l’ESA, lancé en 2016 dans le cadre de la première tranche de ExoMars , un partenariat euro-russe à deux lancements avec la planète rouge. Ce qui est particulièrement étrange dans les détections, disent les scientifiques, c’est qu’elles correspondent à l’endroit où les scientifiques chercheraient du méthane, un élément clé de la recherche de la vie sur Mars . Cet alignement improbable signifie que ces composés peuvent interférer avec les tentatives des scientifiques de rechercher du méthane.

«Ces caractéristiques sont à la fois déroutantes et surprenantes», Kevin Olsen, spécialiste des planètes à l’Université d’Oxford et chercheur sur le projet, dit dans un communiqué de l’ESA . « Ils se situent sur la plage de longueurs d’onde exacte où nous nous attendions à voir les signes les plus forts de méthane. »

Les scientifiques sont fascinés par méthane (ou son absence) sur Mars car, au moins ici sur Terre, alors que les processus géologiques produisent un peu de gaz, la majeure partie provient d’êtres vivants. Cette connexion fait du méthane une biosignature potentielle, un marqueur que la vie pourrait être à proximité. Le gaz a également une durée de vie relativement courte, ce qui signifie que si du méthane est repéré sur Mars, il doit s’être formé au cours des cent dernières années.

Les chercheurs ont provisoirement identifié le méthane sur la planète rouge à plusieurs reprises, notamment sur la base de données rassemblé par le rover Curiosity de la NASA et par l’orbiteur Mars Express de l’ESA. Mais ces détections n’ont pas été claires et compliquées, y compris des disparités apparentes fréquentes entre les données recueillies sur le terrain et les observations depuis l’orbite.

Cette nouvelle détection d’autres gaz, étrangement alignée sur l’endroit où les scientifiques recherchent généralement le méthane, pourrait aider à expliquer pourquoi la question du méthane dans l’atmosphère de Mars a été si difficile à cerner, ont déclaré les scientifiques à l’origine de la nouvelle recherche.

Le dioxyde de carbone et l’ozone, hélas, sont tous deux beaucoup plus courants sur la planète rouge que le méthane, et les scientifiques ont vu les deux composés à de nombreuses reprises – le dioxyde de carbone domine la mince atmosphère de la planète. Mais le Trace Gas Orbiter a pu les mesurer plus précisément, grâce à un instrument appelé Atmospheric Chemistry Suite qui «goûte» les différents composants enveloppant Mars .

Bien que ces composés aient déjà été « reniflés » sur Mars, ces nouvelles observations sont toujours intrigantes, ont déclaré les scientifiques. Par exemple, l’étrange signal de dioxyde de carbone, soupçonnent les chercheurs, peut indiquer une interaction jusque-là inconnue entre le gaz et d’autres composés dans l’atmosphère, ou entre le gaz et la lumière du soleil.

Et, alors que les chercheurs étudient généralement Ozone martien utilisant des mesures ultraviolettes, la nouvelle détection était basée sur des observations à la lumière infrarouge. Et, comme les mesures ultraviolettes ne fonctionnent que pour l’ozone à des altitudes plus élevées, l’utilisation d’instruments infrarouges pourrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre comment l’ozone se comporte à basse altitude dans l’atmosphère, plus près de la surface de Mars.

« Ozone et [carbon dioxide] sont importants dans l’atmosphère de Mars « , a déclaré Alexander Trokhimovskiy, ingénieur à l’Institut de recherche spatiale de l’Académie russe des sciences à Moscou et chercheur sur le projet, dans le même communiqué. » En ne comptabilisant pas correctement ces gaz, nous courons le risque de dénaturer les phénomènes ou les propriétés que nous voyons. «

L’orbiteur de gaz traces, ainsi que le échoué rover martien Schiaparelli , constituait le lancement en 2016 du programme ExoMars, un partenariat entre l’ESA et la Russie. Le deuxième lancement du programme, qui comprend un rover surnommé Rosalind Franklin, devait décoller cet été, mais a été reporté à 2022 ce printemps en raison de problèmes de parachute et de complications de la pandémie de coronavirus.

Cette mission transportera des instruments similaires à la suite de chimie atmosphérique sur l’orbiteur de gaz traces, permettant aux scientifiques de comparer les données orbitales avec les mesures de la surface.

La recherche est décrite dans deux papiers publié dans le numéro de juillet de Astronomy & Astrophysics.

