ROG Phone 3 trop cher? Le Red Magic 5S est peut-être le téléphone de jeu qu’il vous faut.

Nubia a dévoilé le Red Magic 5S, une version améliorée de son téléphone de jeu haut de gamme.

Il dispose d’un système de refroidissement amélioré et d’une plus grande 16 Go de RAM.

C’est une réponse aux nouveaux téléphones de jeu d’Asus et de Lenovo.

La marque Nubia de ZTE ne va pas rester les bras croisés alors que l’Asus ROG Phone 3 et le Lenovo Legion Phone Duel menacent sa place dans le monde des téléphones de jeu. La société a présenté le Red Magic 5S, une amélioration du Red Magic 5G du début de 2020.

Le nouveau modèle a toujours son écran AMOLED 144Hz, 6,65 pouces 1080p ainsi qu’un processeur Snapdragon 865 (pas de 865 Plus ici) avec des données 5G. Il devrait cependant être considérablement mieux adapté aux sessions de jeu prolongées, grâce à un système de refroidissement amélioré. La feuille de cuivre et l’argent sur le couvercle arrière aident à dissiper plus de chaleur, tandis que la zone du conduit d’air est environ 56% plus grande. Vous pouvez même fixer une boîte avec un ventilateur de 8 000 tr / min pour refroidir davantage le téléphone tout en chargeant votre téléphone et fournir une prise casque plus pratique.

En dehors de cela, l’amélioration la plus remarquable est une option pour un modèle avec 16 Go de RAM et une légère mise à niveau du stockage UFS 3.1. Vous aurez toujours un appareil photo principal Sony 64MP, une caméra ultra-large 8MP et un capteur macro 2MP. La capacité de la batterie n’a pas augmenté au-delà de 4500 mAh, bien que la prise en charge de la charge rapide de 55 W puisse aider à compenser cette limitation.

Nubia commencera à vendre le Red Magic 5S en Chine à partir du 1er août. Une version d’entrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage débutera à 3799 yuans chinois (~ 542 $), tandis qu’une variante haut de gamme avec 16 Go de RAM et 256 Go de le stockage se vendra 4 999 yuans (~ 714 $). Une sortie internationale est prévue pour septembre, alors ne désespérez pas si vous avez envie d’essayer vous-même.

La décision de s’en tenir au Snapdragon 865 ordinaire est étrange lorsque Asus, Lenovo et d’autres passent au 865 Plus. Étant donné que les concurrents ont également des écrans 144Hz et 16 Go de RAM, il n’y a pas autant pour aider le Red Magic 5S à se démarquer. Bien que les prix en dehors de la Chine ne soient pas disponibles au moment où nous écrivons ceci, la Nubie devra peut-être compter sur la valeur si elle veut offrir une concurrence féroce dans certaines parties du monde.