Les fans d’Arsenal réagissent à leurs nominés au «  Joueur de la saison  » – .

La campagne d’Arsenal en Premier League a été pour le moins décevante. Les Gunners ont terminé la saison en huitième, leur plus bas classement en 25 ans.

Mikel Arteta, à partir de ce moment, ne mènera son équipe dans aucune compétition européenne la saison prochaine. Cependant, une place en Ligue Europa est à gagner s’ils battent Chelsea en finale de la FA Cup ce week-end.

Plusieurs experts ont publié leurs équipes de Premier League de la saison. Arsenal, comme on pouvait s’y attendre, ne figurait qu’un seul ou aucun joueur dans la liste, ce qui est vraiment dommage compte tenu de leurs énormes ambitions.

Les Gunners, comme les autres clubs, doivent nommer un joueur de la saison à la fin de chaque campagne. Arsenal a présélectionné trois joueurs pour le prix et les choix sont assez évidents.

Le meilleur buteur et skipper Aubameyang est le favori pour remporter le prix après avoir marqué 22 fois en Premier League cette saison. Sans l’ancien homme de Dortmund, les Gunners seraient loin de là où ils ont terminé, et il n’est pas surprenant que beaucoup pensent qu’il mérite la couronne.

La sensation adolescente est une autre qui a été nominée. Saka a fait irruption sur la scène plus tôt dans la saison et il est là-haut avec les meilleurs jeunes talents du pays, sinon du monde.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Leno est le dernier joueur de la liste restreinte et il ne sera pas injuste de dire qu’il a été tout aussi essentiel à Arsenal qu’Aubameyang.

L’Allemand a sauvé les Gunners à plusieurs reprises cette saison et sa blessure contre Brighton était une vraie honte. Emiliano Martinez a brillamment fait depuis qu’il a remplacé Leno, mais le numéro un d’Arsenal mérite toujours une tonne d’éloges.

Les fans d’Arsenal sont parmi les supporters les plus virulents sur les réseaux sociaux au monde. Quelques-uns d’entre eux se sont tournés vers Twitter pour avoir leur mot à dire sur le prix, et un cas peut être fait pour eux trois.

Si Aubameyang ne gagne pas, il sera le seul joueur d'Arsenal de l'histoire de Prem, à marquer 20 buts en championnat deux saisons consécutives et à ne pas gagner Arsenal POTY.

C'est Aubameyang s'il nous gagne la FA Cup et c'est Leno si Aubameyang ne le fait pas.

Je doute qu’il le gagne (et les autres le méritent plus probablement) mais Bukayo Saka est en fait un bon cri. Utilisé à plusieurs postes cette saison et joué dans chacun d’eux, tout cela à l’âge de 18 ans.

— Pépé is a 🔴⚪️ (@NotYourWinger) July 28, 2020