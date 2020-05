UN RÔLE PAR L’ÉQUIPE DES GARDIENS 3000 POURRAIT ÊTRE JOUÉ DANS LE FUTUR NUT DE MCU, IL PEUT NE PAS SE PRODUIRE DANS LE VOL.3

– Publicité –



Le retour des Guardians 3000 et Martinex pourrait avoir lieu dans MCU mais il ne pourrait pas avoir lieu dans Guardians of the Galaxy 3. Dans l’avenir de l’univers cinématographique Marvel, l’équipe originale des Guardians of the Galaxy pourrait jouer un rôle majeur. Dans le Vol.2, les Gardiens de la Galaxie ont été introduits avec Stakar Agord de Sylvester Stallone qui est remonté à la fin du film.

GUARDIANS 3000 TEAM

Dans l’une des cinq scènes post-crédit que l’équipe des Gardiens de la Galaxie avait Guardians 3000 ont été présentées. Un grand intérêt est généré depuis que le public a vu le grand scénariste-réalisateur James Gunn assembler l’équipe et que les fans sont impatients de les revoir dans MCU.

Qu’elle provienne des acteurs qui y participent, il est très probable qu’ils soient ramenés à un autre moment. Bien qu’un tel plan reste à révéler.

Rosenbaum a discuté des événements à venir qui pourraient être en magasin pour Martinex et les autres membres de l’équipe Guardians 3000. Il a dit « Je pense que son plan est que nous revenions donc je ne sais tout simplement pas comment. Je pense que c’était le plan depuis le début… vous allez voir ces gars dans le générique de fin. Pourquoi faire venir Stallone seul juste pour être dans une si petite partie? Vous voulez voir ce qu’il fait, je veux dire, je ne sais pas comment vous ne le feriez pas «

Depuis que l’équipe a fait une apparition dans le post-générique des Gardiens de la Galaxie Vol 3. Il est largement admis qu’ils reviendront. Gunn a atténué les attentes de millions de fans, ce qui est extrêmement surprenant.

Gunn travaillait depuis plusieurs années avant d’être licencié puis réembauché. Même s’il est à nouveau embauché, beaucoup de détails sur le film ne lui sont pas fournis. Il ne semble pas pressé de fournir les informations et aucune date de sortie n’est encore confirmée par les studios Marvel.

