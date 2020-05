Epic Games révèle un événement Fortnite massif avec Party Royale

Epic Games a révélé aujourd’hui qu’ils allaient pousser le concert en direct à Fortnite car ils lanceraient une Party Royale. Ces dernières fois, les développeurs ont lancé un concert dans le jeu, ils ont continuellement accumulé des nombres de plus en plus élevés de joueurs consécutifs dans un match à la fois. Le plus récent étant le concert de Travis Scott qui a marqué 12,3 millions d’utilisateurs la nuit où son émission a fait ses débuts. Maintenant, l’équipe va tripler son offre pour avoir l’un des plus grands spectacles possibles en organisant trois concerts distincts au cours du week-end. La société a réservé Dillon Francis, Steve Aoki, et Deadmau5 pour jouer un événement, ils appellent simplement Party Royale. Cela mettra en vedette des sets dos à dos en direct sur grand écran sur la scène principale, où les joueurs peuvent plonger du bus et frapper la piste de danse, se détendre avec des amis ou se lancer dans d’autres activités. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement ci-dessous, qui débutera à 21 h HE / 18 h HP le vendredi 8 mai 2020.

Si vous ne pouvez pas le faire correctement à 21 h HE, vous pouvez toujours regarder le reste du spectacle en direct tant que vous vous joignez avant la fin à 22 h HE. Si vous êtes toujours occupé, ne vous inquiétez pas – la Party Royale Premiere reviendra pour une rediffusion. Le 9 mai de 14 h 00 à 15 h 00 HE, vous pourrez à nouveau assister au spectacle complet sur la scène principale. Tout comme la première diffusion, vous pouvez toujours sauter pendant le spectacle. La Party Royale Premiere a également une faveur de fête. Quiconque se connecte à Fortnite du vendredi 8 mai à 18 h HE au lundi 11 mai à 10 h HE recevra gratuitement le nouveau Neon Wings Back Bling, réactif pour la musique! Parfait pour porter au salon. Les spectacles sur la scène principale ne sont que quelques-unes des nombreuses attractions de Party Royale. Dans ce nouvel espace expérimental et évolutif, il y a beaucoup de choses à faire et d’endroits à explorer. Par exemple: participez à des courses d’obstacles aériens à Skydive Rift, participez à des courses de bateaux à Fishsticks ‘Boat Race et récupérez des objets à The Plaza comme le nouveau Paint Launcher. Il n’y a pas d’armes ou de tapis dans Party Royale – il s’agit simplement de traîner et de s’amuser. Pas de transpiration. All Chill. Faisons la fête!

https://youtu.be/RJ2aSJ9FuxEVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: Welcome To Party Royale | Fortnite (https://youtu.be/RJ2aSJ9FuxE)

Le post Epic Games révèle un événement Fortnite massif avec Party Royale est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

