Marvel Future Fight célèbre son 5e anniversaire

Netmarble célébrera le cinquième anniversaire de Marvel Future Fight avec un certain nombre d’événements se déroulant dans le jeu. Dans le cadre de la célébration, l’entreprise a envoyé l’infographie que vous voyez ci-dessous, ainsi que la décision de se vanter de ses réalisations au cours de ces cinq années. Selon leurs propres données, ils ont été lancés simultanément dans 148 pays et immédiatement classés dans le Top 10 des charts populaires dans 118 d’entre eux, dont la Corée du Sud, Taïwan, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils ont formé une communauté de plus de 120 millions de joueurs, qui ont joué avec plus de 200 personnages Marvel de franchises qui incluent les Avengers, Fantastic Four, X-Men et Guardians of the Galaxy. Ils ont ajouté plus de 250 uniformes et vaincu Ebony Maw dans le World Boss Raid plus de 190 millions de fois. De plus, ils ont utilisé 15 millions de Titan’s Records pour mettre à niveau 1,5 million de personnages de niveau 3, qui est le niveau de personnage le plus élevé du jeu. Puissant impressionnant. Vous pouvez consulter tous les événements qu’ils ont prévus pour l’anniversaire, certains s’étalant jusqu’à fin juin 2020.

Compte à rebours du 5e anniversaire: L’un des plus grands événements en jeu de MARVEL Future Fight histoire, le «Compte à rebours» donne chaque jour des récompenses spéciales aux joueurs. Le dernier jour (4/30), les joueurs peuvent obtenir Selector – un personnage de niveau 3 et le super héros le mieux classé du jeu. Les récompenses peuvent être reçues jusqu’au 13/05.

