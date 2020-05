Un quatrième G.I. Film Joe en développement – Africadaidly

Paramount Pictures et Hasbro développent un autre «G.I. Joe « , qui ferait suite au prochain » Snake Eyes: G.I. Joe Origins »avec Henry Golding dans le rôle principal. Le film réalisé par Robert Schwentke s’ouvre le 23 octobre.

Dans un quatrième film, Joe Shrapnel et Anna Waterhouse ont tapé pour écrire le script, qui a été noté par Variety comme un redémarrage de la franchise actuelle, 7 ans après «G.I. Joe: Représailles ». Lorenzo di Bonaventura s’apprête à produire le film.

Avant «Snake Eyes» et «Représailles», «G.I. Joe: The Rise of the Cobra »a lancé la franchise en 2009.