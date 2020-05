Chris Hemsworth remercie les fans pour le succès de l’extraction sur Netflix

Chris Hemsworth a son premier énorme post-Avengers frappé avec Extraction, le thriller d’action qui a repris Netflix. Le film a été numéro un sur le service de streaming pendant une semaine, et l’acteur a confirmé sur un post Instagram remerciant les fans qu’il s’agit du plus grand lancement d’un film original de Netflix. Pas mal pour un premier réalisateur Sam Hargrave. C’est le premier goût de Chris Hemsworth d’un véritable succès en dehors du MCU, en plus Blanche Neige et le chasseur, et nous ne le compterons pas puisqu’il faisait juste partie d’un ensemble. Non, Extraction était son film à porter et à porter, il l’a fait.

Chris Hemsworth: Action Star

« Hé, quoi de neuf, les gars? J’espère que vous vous débrouillez bien », a commencé Hemsworth dans sa vidéo. « Je veux juste dire un énorme merci à tous ceux qui ont vérifié Extraction. Vous en avez fait le film numéro un sur la planète en ce moment. Il semble que ce sera le plus grand film de Netflix de tous les temps, ce qui est absolument hallucinant. Nous sommes époustouflés par la réponse et le soutien, donc en mon nom, les frères Russo, Netflix, notre réalisateur Sam Hargrave, merci beaucoup. On vous aime les gars. Il y a eu beaucoup de discussions et de questions sur les suites et les préquelles, et toutes sortes de choses et tout ce que je peux dire, c’est « qui sait », mais avec ce type de soutien, c’est quelque chose que je serais ravi de revenir. Je vous aime; tu es le meilleur. Être bien. Restez en sécurité. À votre santé. »

Il pourrait y avoir un potentiel de franchise avec Extraction, mais je pense que cela pourrait être un tremplin vers plus de films d’action. Une chose qui manque de nos jours est un tueur à gages de la vieille école, pas John Wick ou les personnages de la franchise Fast, mais une star comme Chris Hemsworth qui peut botter le cul et prendre des noms comme Stallone et autres dans les années 80. Dwayne Johnson peut le faire aussi, les durs qui peuvent mener à bien un film d’action à petit ou gros budget.

