Il semble que Epic Games a atteint ce point d’auto-quarantaine où ils creusent dans leur placard plein de vieux Fortnite jouets. Au cours des deux dernières années, alors que le jeu a dominé le marché de la bataille royale, ils ont fait beaucoup de promotions avec différentes sociétés., Une fois ces promotions faites, ils lancent les super jouets qu’ils ont fabriqués dans le coffre-fort et pour le vaste la majorité d’entre eux, nous ne reverrons jamais ces superbes objets. L’un des articles les plus populaires du mélange était Star Wars: The Rise Of Skywalker, car vous pourriez transformer votre pioche dans le jeu en un sabre laser, avec tous les sons et effets et les moments Jedi / Sith amusants que vous pourriez avoir. Mais bien sûr, quand le film a été promu, ils sont partis. Eh bien, au moins, ils l’ont fait jusqu’à aujourd’hui.

Epic Games dévoilé sur Twitter aujourd’hui que l’arme élégante emblématique des utilisateurs de force est revenue dans le jeu pour une durée limitée. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez accrocher l’un des quatre modèles. Vous pouvez obtenir le sabre laser vert de Luke Skywalker, le sabre laser crossguard de Kylo Ren, le sabre laser bleu original d’Anakin Skywalker qui finit par se retrouver entre les mains de Rey et le sabre laser violet de Mace Windu (bien que nous ne sachions pas si les initiales BMF y sont gravées) . La société n’a pas donné de délai sur la durée de ce temps limité, nous supposons donc que ce sera moins d’une semaine comme ils l’ont fait pour le Star Wars Day le 4 mai. Soit dit en passant, il convient de noter qu’ils sont de retour dans le jeu parce que les développeurs simplement lancé les défis de la saison 11. Donc, s’il est un jour question de savoir à quel point il serait facile de ramener des armes d’événement du passé, vous savez maintenant que c’est l’équivalent en programmation d’allumer un interrupteur d’éclairage.

Le message Les sabres laser sont revenus à Fortnite pour une durée limitée est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







