Actualités F1 | Carlos Sainz vanté pour Ferrari au volant de Daniel Ricciardo, Karun Chandhok

Carlos Sainz devrait être le prochain homme de l’équipe glamour F1 de Ferrari, car Daniel Ricciardo a déjà eu une chance avec une tenue de haut niveau, a déclaré un commentateur de premier plan.

Avec l’ancien champion du monde Sebastian Vettel aucune certitude pour garder son siège avec la Scuderia la saison prochaine, l’as australien Ricciardo a été vanté pour prendre sa place. Ricciardo est hors contrat avec Renault.

Pourtant, Karun Chandhok, un expert de Sky Sports, un ancien pilote de F1, pense que la star de McLaren Sainz devrait plutôt avoir l’opportunité avec Ferrari.

« Vous avez Sainz, vous avez Ricciardo, des gens comme ça frappent à la porte de ce qui est l’une des trois meilleures voitures sur la grille », a déclaré Chandhok à Sky F1.

« Je pense qu’il y a une différence avec Ricciardo et Sainz. Danny Ric a eu sa chance avec une équipe de haut niveau alors que Carlos ne l’a pas encore fait.

« J’adorerais voir Carlos avoir cette opportunité. Je pense qu’il a été brillant chez McLaren, il est devenu vivant et il a tourné un coin.

« Si vous me demandiez de parier dessus, je dirais qu’ils garderaient Seb pour 2021 juste à cause de tout ce qui se passe, et alors je pourrais les voir poursuivre Carlos pour 2022. »

Daniel Ricciardo soupèse son avenir en F1. (Getty)

Vettel a suivi le jeune coéquipier Charles Leclerc chez Ferrari la saison dernière et pourrait avoir à toucher un salaire s’il veut rester avec l’équipe, a déclaré Chandhok.

« Il va devoir couper son travail, et je ne serais pas surpris qu’il doive subir une forte baisse de salaire », a-t-il déclaré.

« Ils ont maintenant Leclerc, qui est une future star – et ils n’ont pas vraiment besoin de payer Sebastian autant que par le passé. »

Paul di Resta, un expert de Sky F1, a déclaré: « Je pense vraiment que c’est à Ferrari s’ils veulent garder Vettel. Je ne pense pas que Vettel ait une quelconque décision à ce sujet.

« Il devra prendre ce qu’il obtient. Et cela pourrait le pousser hors de lui.

« Sebastian s’il est en forme, je pense que tu aimerais le voir là-dedans. Mais s’il ne l’est pas, je pense qu’il y a quelques personnes en dehors de contrat que Ferrari pourrait également saisir. »

Vettel, 32 ans, en est à sa sixième saison avec Ferrari après avoir remporté quatre championnats du monde avec Red Bull. Il n’a pas encore menacé sérieusement pour un autre titre de pilote.