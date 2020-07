Un prototype de Razer Phone 3 pourrait avoir fait surface sur un marché chinois en ligne

Découverte d’un prototype de Razer Phone 3 à Taobao

Ce qui semble être un prototype de Razer Phone 3 est apparu sur le marché de Taobao.

Il comprend une nouvelle matrice de caméras et un nouvel écran, mais une conception familière.

Ne comptez pas sur ce devenir un produit fini.

Razer n’a pas de téléphone sur le marché depuis le Razer Phone 2 de 2018, mais il ne s’agit pas de faire taire un troisième modèle.

XDA rapporte qu’un marchand sur le marché chinois de Taobao a brièvement énuméré (et a depuis retiré) ce qui ressemblait à un prototype de Razer Phone 3. Bien que les spécifications de l’appareil soient un mystère, les photos suggèrent qu’il aurait des cadres supérieurs et inférieurs plus minces ainsi que trois caméras arrière au lieu des deux de son prédécesseur.

Le combiné partage par ailleurs le langage de conception familier de Razer, y compris son design en blocs et le logo de l’entreprise bien visible à l’arrière.

Nous avons demandé à Razer s’il pouvait commenter la découverte.

Razer entrerait dans un espace extrêmement concurrentiel avec un téléphone de troisième génération, et il n’y a aucune certitude qu’il se démarquerait.

Il n’y a aucune garantie que le téléphone que vous voyez ici deviendra un produit d’expédition. Les prototypes qui arrivent sur les marchés en ligne peuvent ne pas refléter le matériel, et ils peuvent même représenter des produits annulés qui n’atteindront jamais les magasins. Le chef de Razer, Min-Liang Tan, avait précédemment laissé entendre qu’un nouveau téléphone pourrait ne pas arriver avant que la 5G ne soit viable, mais il ne s’était pas non plus engagé à libérer un troisième appareil.

Beaucoup de choses devront peut-être changer pour qu’un Razer Phone 3 réussisse bien sur le marché. Alors que l’affichage rapide à 120 Hz du deuxième téléphone était relativement nouveau à l’époque, il est désormais relativement courant. Des téléphones comme la série Galaxy S20 ont bien sûr des taux de rafraîchissement rapides, et vous pouvez même trouver des écrans 144 Hz si vous regardez de près. Les configurations de caméras double, triple et même quad sont également faciles à trouver.

En termes simples, Razer entrerait dans un espace extrêmement concurrentiel avec un téléphone de troisième génération, et il n’y a aucune certitude qu’il se démarquerait – pas qu’il y ait beaucoup de pression pour revenir. L’activité de Razer tourne principalement autour des accessoires de jeu et des ordinateurs, et elle ne perdra pas grand-chose si elle prend son temps ou se retire complètement du marché mobile.

