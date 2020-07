Ceci est la fin alternative de «The Cable Girls» qui n’a pas été diffusée

La fin de «The Cable Girls» a été chargée d’émotion, de larmes et d’un grand sacrifice. La fiction de Netflix et Bambú Producciones a fait ses adieux et l’a fait avec la mort de Lidia, Carlota, Marga et Óscar. Ils ont choisi de se sacrifier devant les gardes qui étaient derrière eux et les leurs pour empêcher leurs familles et des dizaines de femmes de mourir également en essayant de fuir à l’étranger du régime de notre pays. Ils sont morts pour toutes ces femmes qui se battaient pour la liberté souhaitée.

Fin de «The Cable Girls»

Sa mort et une belle scène finale dans laquelle nous avons vu les cinq protagonistes (depuis que Angeles est revenue pour ce moment) remontant à leurs débuts en tant que câbleuses étaient la touche finale de cette histoire mais le peu que nous puissions imaginer, c’est qu’une scène a été tournée qui n’a finalement pas été incluse dans le montage final de ce résultat. L’actrice Blanca Suárez, qui joue Lidia dans la fiction Netflix, l’a révélé sur FDS Live! dédié à ce grand résultat. L’interprète a dit comment était cette scène finale avec laquelle il a rendu un hommage bien mérité à ses personnages.

Cette révélation a même surpris ses compagnes, qui ignoraient également l’existence de cette scène inédite jusqu’à présent. Suárez a expliqué que dans cette scène « ces câbleuses ont été honorées dans la série elle-même », une séquence qui a été localisée juste après la mort des quatre protagonistes. « Il y a eu une coupure et tout à coup nous sommes apparus dans la compagnie de téléphone, dans les années 80, qui est en ce moment une compagnie de téléphone comme Telefónica de Gran Vía « , a expliqué l’interprète.

Blanca Suárez incarnait Eva, la fille de Lidia

À cet endroit, il y avait des centralisateurs et un musée qui expliquèrent comment la téléphonie a commencé en Espagne, ce qui existe par coïncidence dans le bâtiment Telefónica de Madrid, où nous pouvons découvrir les débuts des télécommunications en Espagne. Aussi, dans cette zone du musée de la série, il y avait un hommage à ces premières filles de câble où l’on retrouve Francisco et Pablo à l’âge adulte et Eva, qui dans ce cas a été incarnée par Blanca Suárez elle-même. « Il y avait des descendants des câbleuses et certains personnages déjà plus âgés et une série d’assiettes ont été livrées en hommage aux filles », a poursuivi la protagoniste de « Jaguar » sur Netflix, expliquant qu’elle était désolée de ne pas le voir dans le l’assemblage final. « C’était drôle de nous voir relogés vers d’autres personnages »expliqué cela.