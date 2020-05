Un nouvel écrivain et artiste CATWOMAN prend la relève avec le numéro 25 de septembre

Crédit: Fernando Blanco (DC)



L’écrivain Ram V un artiste Fernando Blanco ae reprenant DC’s Catwoman titre avec septembre # 25. Vous vous souvenez peut-être que chacun d’eux a déjà travaillé sur la série – V guest-writing # 14 et # 15et Blanco en tant qu’artiste secondaire de l’écrivaine / artiste Joelle Jones lors de sa récente tournée.

« Et nous avons de bons plans pour les histoires à venir », a déclaré V à Kat Calamia de Newsarama. « De grandes choses arrivent dans le pipeline. Fans de Catwoman, histoires de braquage et drames de crime / action – restez à l’écoute! Et gardez vos portefeuilles. »

V et Blanco travaillent ensemble en tant que Catwoman l’équipe créative fera ses débuts le 2 juin, car les deux ont une histoire, « Addicted to Trouble », dans Catwoman 80e anniversaire 100 pages super spectaculaire # 1. Plusieurs pages illimitées de cette histoire sont incluses ici.