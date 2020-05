Henry Cavill ajouté à Shazam par le réalisateur David F. Sandberg / Film

Les fans de DC Extended Universe créé par Zack Snyder ont reçu beaucoup de bonnes nouvelles au cours des deux dernières semaines. Non seulement Zack Snyder Ligue de justice être libéré par HBO Max, mais apparemment Homme d’acier étoile Henry Cavill restera Superman, bien que dans une capacité incertaine.

Maintenant que Henry Cavill a été confirmé pour continuer à jouer à Supes, les fans ont demandé autre chose. Ils veulent directeur David F. Sandberg pour ajouter la tête de Henry Cavill au camée auparavant sans visage fait par le Big Blue Boy Scout à la fin de la Shazam! l’année dernière. Eh bien, demandez et vous recevrez, car c’est exactement ce que le cinéaste a fait. Découvrez-le ci-dessous et réalisez vos rêves Superman.

Henry Cavill ajouté à Shazam!

Je sais que beaucoup d’entre vous l’ont demandé, mais je ne suis pas sûr que ce soit une amélioration. Mais bon, au moins tu peux arrêter de m’envoyer un message à ce sujet maintenant. pic.twitter.com/Y4BdiJ2MjE – David F. Sandberg (@ponysmasher) 29 mai 2020

L’avenir d’Henry Cavill dans l’univers étendu de DC n’était pas clair à l’époque Shazam! a été fait, donc il n’a pas été amené pour montrer son visage en tant que Superman. Mais avec ce clip, Henry Cavill est maintenant Shazam!et maintenant il a un cou allongé cool comme une sorte de dragon. Es-tu content maintenant? Tu as ce que tu voulais. Si cela ne vous satisfait pas, vous devrez peut-être être plus précis avec vos demandes.

Sandberg rigole ici, mais il est clair que cela a probablement été ennuyeux pour les fans de demander quelque chose de totalement inutile dans le grand schéma des choses. Il est évident que Superman apparaît à la fin du film, et vous n’avez pas besoin du visage d’Henry Cavill pour le vendre.

Maintenant que Zack Snyder Ligue de justice est sorti par HBO Max, les fans sont passés à leur prochaine demande, qui est d’avoir la sortie du service de streaming de David Ayer Suicide Squad, quelque chose qui sonne comme ça pourrait en fait être plus facile que de terminer le Zack Snyder Ligue de justice. La boîte de Pandore a été ouverte et il n’y a pas de retour possible.

Restez à l’écoute pour savoir ce qui se passe avec l’avenir de Superman dans l’univers étendu DC.

