La police a défini les matchs de la Premier League anglaise qu’ils aimeraient jouer sur des sites neutres, notamment tout match de Liverpool où le titre pourrait être remporté.

Les matchs qui ont été demandés sur un terrain neutre sont Manchester City contre Liverpool, Manchester City contre Newcastle, Manchester United contre Sheffield United, Newcastle contre Liverpool et Everton contre Liverpool.

Le communiqué de police ajoute que « le match dans lequel Liverpool pourrait obtenir le titre de champion » devrait également être déplacé, mais cela pourrait finir par nécessiter plus d’un match si les Reds ne l’ont pas remporté lors de la première tentative.

Mohamed Salah de Liverpool semble découragé (Getty)

Le constable en chef adjoint Mark Roberts de la police du South Yorkshire, responsable britannique de la police du football, a déclaré dans un communiqué publié à l’agence de presse de l’Autorité palestinienne: « Nos discussions avec la Premier League tout au long de ce processus ont été positives, avec un accent partagé sur la priorité du public santé.

« En tant que tels, nous sommes parvenus à un consensus qui équilibre les besoins du football, tout en minimisant la demande de services de police.

« La majorité des matches restants seront joués à domicile et à l’extérieur comme prévu, avec un petit nombre de rencontres se déroulant sur des sites neutres, qui, contrairement à certains rapports, n’ont pas encore été convenus.

« Les vues et l’accord des forces qui accueillent les clubs de Premier League ont été recherchés et là où il y avait des inquiétudes, la Premier League a apporté son soutien en offrant une flexibilité dans l’organisation d’autres sites sur demande.

« Ce plan sera continuellement réexaminé pour assurer la santé et la sécurité du public et un élément clé de ceci est que les supporters continuent de respecter les lignes directrices en matière de distanciation sociale, et de ne pas assister ou se rassembler à l’extérieur des stades. »

Newcastle, en 13e, est l’équipe la moins bien classée à participer à un match dans un lieu neutre dans l’état actuel des choses.

Il y avait eu des plaintes de certains clubs vers le bas de la table, y compris Brighton, au sujet de l’impact du jeu sur des sites neutres sur l’intégrité sportive.

Les clubs auront d’autres discussions sur l’opportunité de poursuivre la saison sur cette base lors de leur prochaine rencontre le 4 juin.

