Un jeune de 19 ans heureux d’avoir quitté Liverpool, commente Rhys Williams – .

Edvard Tagseth a révélé qu’il savait que l’ancien coéquipier de Liverpool Rhys Williams pourrait être un « meilleur joueur de haut niveau, mais a insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas d’avoir quitté Merseyside.

Williams a fait sa deuxième apparition en Ligue des champions pour les Reds lors de la victoire 2-0 de mardi sur Midtjylland.

Et les matchs pourraient venir vite et dur pour le défenseur de 19 ans, qui pourrait bien faire sa révérence en Premier League lors de la visite de samedi à West Ham United.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, traverse actuellement une crise d’options d’arrière central après que Fabinho – que Williams a remplacé en milieu de semaine – ait été exclu pendant quelques semaines, après Virgil van Dijk et Joel Matip dans la salle de traitement.

Tagseth, qui a quitté le groupe Anfield pour rejoindre Rosenborg dans sa Norvège natale l’année dernière, reste satisfait de son choix de carrière, mais a admis sa joie de voir son ancien collègue de l’académie sur la grande scène l’autre soir.

Il a déclaré à The Echo: «Quand je vois Rhys arriver, mes amis et les entraîneurs me manquent, mais je suis heureux d’être parti. J’avais le match de l’Ajax en arrière-plan et j’ai entendu dire qu’il y avait un sous-marin à venir, alors j’ai regardé la télé et c’était Rhys debout! C’était incroyable et il a également remporté des en-têtes là-bas. C’était comme le voir dans les U18!

«Aux U18 et quand il a joué avec les U23 quand j’étais là-bas, il était toujours dominant avec sa physicalité, et il est également très bon sur le ballon. J’ai toujours pensé qu’il deviendrait un des meilleurs joueurs.

Le joueur de 19 ans a refusé une prolongation de contrat pour rester à Liverpool et cela semble être le bon choix.

Oui, il a refusé la chance de rester dans l’un des meilleurs clubs d’Europe mais, du côté positif, il joue régulièrement au football senior.

Jusqu’à présent, Tagseth a réussi 21 apparitions de haut niveau pour Rosenborg cette année, marquant une fois.

