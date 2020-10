Le travail fait face à la guerre civile après la suspension de Jeremy Corbyn alors que le rapport sur l’antisémitisme annonce le «  jour de la honte  »

Sir Keir Starmer a risqué de provoquer une guerre civile au sein du Parti travailliste après que Jeremy Corbyn ait été suspendu pour avoir refusé d’accepter pleinement les conclusions d’un rapport sur l’antisémitisme sous sa direction.Lors de l’un des jours les plus dommageables du Labour en 120 ans d’histoire, le La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) a statué que le parti avait enfreint la loi à trois reprises en s’ingérant dans les plaintes de racisme antijuif, de harcèlement de membres juifs et en ne formant pas correctement le personnel. »Pour un parti où l’égalité est au centre de ses valeurs. La lettre d’information i politique a coupé le bruit Lire la suite Keir Starmer risque la guerre civile pour sa suspension de Jeremy Corbyn – mais en réalité, il n’avait guère le choix Quelques minutes après la publication du rapport, M. Corbyn a rejeté certaines de ses conclusions et a affirmé que la question avait été «dramatiquement surestimée pour des raisons politiques» par ses détracteurs. ion, a été suspendu par le secrétaire général du parti, David Evans. Il a également perdu le whip du parti et ne peut plus siéger en tant que député travailliste. « Jour de la honte » Le chef du parti travailliste Sir Keir Starmer quitte son domicile (Photo: Leon Neal / Getty) Sir Keir a déclaré qu’il « soutenait pleinement » le décision de suspendre M. Corbyn, ajoutant: «J’ai dit clairement que nous ne tolérerons pas l’antisémitisme ou le déni de l’antisémitisme en suggérant qu’il est exagéré ou factionnel, et c’est pourquoi j’ai été déçu de la réponse de Jeremy Corbyn et des raisons pour lesquelles une action appropriée a été prise, ce que je soutiens pleinement. »Le rapport a révélé 23 cas d’ingérence politique du cercle intime de M. Corbyn et d’autres dans des plaintes d’antisémitisme contre le parti, y compris un incident de 2018 lorsque son bureau a dit aux chefs disciplinaires travaillistes d’arrêter d’enquêter sur un allégation contre le chef lui-même. Lire la suite La suspension de Jeremy Corbyn montre que Keir Starmer est prêt à faire la bonne chose, même si ce n’est pas facile L’EHRC a déclaré que la pression était illégitime et a miné la confiance dans le système disciplinaire. une personne seule et le problème allait au-delà de M. Corbyn, mais a ajouté: «Jeremy Corbyn est en fin de compte responsable et responsable de ce qui s’est passé à ce moment-là.» Suspension du «concours» M. Corbyn a déclaré qu’il «contesterait fortement» la suspension, la qualifiant de «politique intervention ». Il était «indéniable qu’une fausse impression a été créée sur le nombre de membres accusés d’antisémitisme» et qui avait été exagérée, «pas la gravité du problème». M. Corbyn, son ancien directeur de la communication, Seumas Milne, et son L’ex-chef de cabinet, Karie Murphy, a discuté de la manière de réagir.Dame Margaret Hodge, présidente du parlement du mouvement travailliste juif, a déclaré que « sous la direction de Corbyn, il cessait d’être un lieu sûr » pour les juifs (Photo: Ian Vogler / Daily Mirror / PA Wire) Luciana Berger, l’ancienne députée juive expulsée du parti en 2019 en raison de l’antisémitisme, a déclaré: «Nous pouvons citer un catalogue de choses qu’il a lui-même dit, et des plates-formes qu’il a partagées, qui étaient antisémites. , et il n’a montré aucune contrition dans la réponse qu’il a publiée aujourd’hui, niant l’expérience de nombreuses victimes, des membres du Parti travailliste juif qui ont souffert de grandes souffrances et de détresse au cours des deux dernières années. »Dame Margaret Hodge, présidente parlementaire du Mouvement travailliste juif , a déclaré que «sous Corbyn leadership, il a cessé d’être un lieu sûr »pour les Juifs. La guerre civile du travail atteindra son paroxysme dans les mois à venir à la suite de deux affrontements électoraux majeurs. Les bulletins de vote sont déjà ouverts pour le comité exécutif national du parti contrôlé par la gauche, l’organe qui contrôle toutes les décisions importantes en coulisse. Et au début de l’année prochaine, il y aura une élection pour remplacer Len McCluskey au poste de secrétaire général d’Unite, le plus grand des soutiens syndicaux du Labour. Acteurs clés – ennemis et alliés David Evans – Le secrétaire général du Labour est un allié de Sir Keir Starmer et était le secrétaire général adjoint du Labour sous Tony Blair. En tant qu’homme en charge du siège du travail, il est entendu que M. Evans a pris la décision de suspendre M. Corbyn.Angela Rayner – Mme Rayner était autrefois une alliée clé de M. Corbyn, mais depuis son élection, le chef adjoint du Labour a toujours soutenu Sir Keir. Elle a déclaré que M. Corbyn avait un «angle mort absolu et un déni» en ce qui concerne les questions d’antisémitisme. Elle pourrait être la clé pour relier les ailes gauche et droite du parti.Dame Margaret Hodge – Le député vétéran de Barking a été un critique virulent de M. Corbyn. En 2018, elle aurait été qualifiée de «putain de raciste et d’antisémite». Elle est présidente parlementaire du Jewish Labour Movement.John McDonnell – Il a été le chancelier fantôme de l’équipe de M. Corbyn, et pendant de nombreuses années son plus proche confident politique. On pense que les deux hommes se sont disputés sur la question de l’antisémitisme, mais hier, il est venu à la défense de M. Corbyn, appelant à la levée de la suspension.Karie Murphy – L’ex-infirmière et syndicaliste était le chef de cabinet de M. Corbyn. Avant la publication du rapport, elle a déclaré qu’elle était «fière» du bilan du parti en matière d’antisémitisme. Elle a affirmé qu’une machine du parti «dysfonctionnelle» et une «guerre civile ouverte» contre la direction travailliste avaient empêché de maîtriser le problème. Len McCluskey – Le secrétaire général de Unite, le plus grand syndicat du Royaume-Uni, était un partisan de M. Corbyn. Unite a donné au parti environ 7 millions de livres sterling depuis l’année dernière, selon les chiffres de la Commission électorale. En 2017, M. McCluskey a déclaré que des allégations d’antisémitisme étaient utilisées pour «faire tomber Jeremy Corbyn».

