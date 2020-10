Tômtex est une alternative au cuir à base de déchets de fruits de mer et de café

Le designer vietnamien Uyen Tran a développé un biomatériau flexible appelé Tômtex, une alternative au cuir à base de déchets alimentaires qui peut être gaufré avec une variété de motifs pour reproduire les cuirs d’animaux.Le nom tôm, qui signifie crevette, fait référence aux coquilles de fruits de mer jetées qui sont mélangées. avec du marc de café pour créer le textile. Selon Tran, le matériau biodégradable est durable tout en restant suffisamment souple pour être cousu à la main ou à la machine. « J’ai grandi dans la ville de Da Nang, où les textiles en cuir étaient principalement fabriqués », « Le cuir est utilisé dans de nombreuses applications dans différentes industries, mais les gens du monde entier souffrent de la pollution causée par l’industrie. » Dans le but de faire d’une pierre deux coups, Tran a développé un substitut en utilisant une abondante, ressources naturelles – gaspillage alimentaire. Chaque année, jusqu’à huit millions de tonnes de déchets de coquilles de fruits de mer et 18 millions de tonnes de marc de café sont générés par l’industrie mondiale des aliments et des boissons. Le monde est à court de matières premières, je veux donc réutiliser ces déchets dans un nouveau biomatériau accessible pour la vie quotidienne afin d’aider les gens à mieux comprendre le problème et contribuer à faire un changement », a expliqué Tran. Shellworks transforme les coquilles de homard jetées en objets bioplastiques recyclables Le concepteur basé à New York travaille avec un fournisseur au Vietnam, qui rassemble les déchets de crevettes, de crabe et de homard ainsi que des écailles de poisson, pour en extraire un biopolymère appelé chitine. l’exosquelette d’insectes et de crustacés, les rendant à la fois résistants et souples. Combiné avec des déchets de café de la propre cuisine de Tran et des cafés locaux, cela forme la base de Tômtex. Le mélange est teint avec des pigments naturels tels que le charbon de bois, le café et l’ocre pour créer une variété d’options de couleur. « Après avoir mélangé tous les ingrédients, le Le biomatériau peut être versé dans le moule où il est séché à l’air à température ambiante pendant deux jours », a déclaré Tran. «Le processus ne nécessite pas de chaleur, il économise donc plus d’énergie et réduit l’empreinte carbone.» Plus important encore, plutôt que de laisser le matériau durcir dans un moule parfaitement lisse, la créatrice fabrique la sienne à partir d’argile ou en utilisant un processus d’impression 3D. lui permet de créer ses propres finitions, capables d’imiter l’apparence de la peau de serpent ou du cuir de crocodile ainsi que des embellissements plus abstraits. Il peut également être personnalisé pour être semblable à du cuir, du caoutchouc ou du plastique en ajustant la formule et le mode de production. Ainsi, les applications possibles vont au-delà de la mode pour les emballages, le design intérieur ou industriel. « Le matériau résultant est également naturellement résistant à l’eau, une caractéristique qui peut être améliorée en ajoutant une couche de cire d’abeille sur le dessus. Le bio-matériau Tômtex a la même haute performance et la même qualité que l’original, il maximise donc le cycle de vie du produit tout en minimisant l’impact négatif sur l’environnement », a-t-elle expliqué. . Si Tômtex aboutit à la décharge, il se biodégradera entièrement dans le milieu naturel en quelques mois et pourra agir comme un engrais pour les plantes. « Auparavant, la chitine issue de l’exosquelette de crustacés ou d’insectes était principalement utilisée pour créer une variété de Un groupe d’étudiants de l’Imperial College de Londres et du Royal College of Art a transformé les déchets de fruits de mer en une alternative plastique à usage unique, à utiliser dans tout, des emballages blisters pour médicaments aux sacs de transport sans danger pour les aliments. La designer Aagje Hoekstra a utilisé l’armure des Darkling Beatles morts pour créer son bioplastique de coléoptères.

Rolléco Tabouret professionnel petite enfance base plastique Assise simili cuir Bleu Ce tabouret professionnel petite enfance avec base plastique est un produit qui regroupe design et praticité, proposant une assise confortable à hauteur d'enfants. Produit incontournable pour des crèches, des maternelles ou un établissement scolaire, ce tabouret est décliné en 5 coloris d'assise pour un

