Un film de Tom Cruise sur l’espace va en fait tourner dans l’espace extra-atmosphérique – / Film

Tom Cruise défie la gravité.

La superstar mondiale devrait littéralement quitter le monde pour jouer dans un nouveau film qui sera tourné dans l’espace – et il fait équipe avec Elon MuskLa société SpaceX pour y arriver.



Deadline rapporte que ce nouveau film spatial Tom Cruise n’est pas un Mission impossible projet, et qu’aucun studio n’est encore impliqué car il est encore tôt dans le développement. Mais Cruise et SpaceX travaillent sur le projet d’action / aventure avec la NASA, et si cela se produit, ce sera le premier long métrage narratif à être tourné dans l’espace.

Ce n’est pas la première fois que Cruise flirte en quittant la Terre pour faire un film. Il y a vingt ans (contexte: la même année Mission: Impossible II est sorti), nul autre que James Cameron a approché Cruise et lui a demandé s’il serait intéressé à se diriger vers le grand inconnu pour faire un film ensemble.

«J’ai en fait parlé à [Cruise] à propos de faire un film spatial dans l’espace, il y a environ 15 ans », a déclaré Cameron en 2018.« J’ai eu un contrat avec les Russes en 2000 pour aller à la Station spatiale internationale et y tourner un documentaire 3D haut de gamme. Et je me suis dit: « S—, mec, on devrait juste faire un reportage. » J’ai dit: « Tom, toi et moi, nous aurons deux places sur le Soyouz, mais quelqu’un doit nous former en tant qu’ingénieurs. » Tom a dit, « Pas de problème, je vais me former en tant qu’ingénieur. » Nous avions quelques idées pour l’histoire, mais c’était encore conceptuel. «

Évidemment, ce projet ne s’est jamais réalisé, mais il semble que Cameron ait planté une graine qu’un autre cinéaste pourrait récolter.

Le fait que Musk, qui est souvent le sujet de blagues sur la façon dont il semble qu’il pourrait être un méchant dans un film de James Bond, est impliqué ici (ou du moins son entreprise l’est, donc on suppose qu’il obtiendra au moins un producteur exécutif crédit) est presque trop parfait. Rappelles toi Moonraker? Bond est allé dans l’espace dans celui-là. C’est… assez mauvais. Les doigts croisés cela se révélera beaucoup, beaucoup mieux.

Ce que je préfère chez Cruise, c’est qu’il est constamment à la recherche de la perfection. Il n’y parvient pas toujours – voir: Maman, la – mais par Dieu, le mec est prêt à tout mettre en jeu pour divertir un public mondial, et il est vraiment effin ‘bon dans ce domaine. J’espère que cela se concrétisera, et je suis extrêmement curieux de savoir si cela finira par être une autre collaboration Cruise / Christopher McQuarrie ou si Cruise fait confiance à un autre réalisateur pour le conduire vers ces sommets sans précédent.

