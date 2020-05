Hyundai pourrait avoir une nouvelle voiture d’entrée de gamme pour rivaliser avec le Kwid & Espresso

Hyundai pourrait chercher à introduire une nouvelle voiture d’entrée de gamme qui se trouve en dessous du Santro pour rivaliser avec le Kwid et l’Espresso et pourrait suivre la ligne de l’Espresso de style comme un SUV.

La voiture d’entrée de gamme de Hyundai India part du Santro et s’étend jusqu’au Grand i10 et au Grand i10 Nios. Le fabricant coréen n’a cependant actuellement rien en dessous du Santro. Le plus grand rival de Hyundai en Inde, Maruti Suzuki, a cependant connu un certain succès avec des voitures en dessous du segment de la Santro. Cela inclut les goûts de l’Alto et de l’Espresso, ce dernier étant particulièrement un grand vendeur ces derniers temps. Mais la voiture qui a vraiment lancé ce segment était la Renault Kwid.

Hyundai pourrait envisager le segment des voitures d’entrée de gamme avec un nouveau produit sous le Santro pour rivaliser avec le Kwid et l’Espresso.

Nous avons tous vu quelle grande fortune le Kwid a apporté à Renault. Il a été lancé en 2015 et en juin de l’année dernière, Renault avait déjà franchi le cap de la production de 3 lakh pour la Kwid. Bien que ce segment n’ait pas vraiment grandi, il y a toujours une forte demande et cela se voit vraiment dans le cas du Kwid et de l’Espresso. Le point sur lequel nous essayons d’arriver ici est que Hyundai envisage également cet espace pour exploiter la forte demande dans ce segment.

Dans une interview avec carandbike, Tarun Garg, Directeur – Ventes, Marketing pour Hyundai Motor India, a déclaré: «Nous sommes très bien couverts dans le segment d’entrée de gamme. Il y a le Santro, le Nios et le Grand i10 mais si vous voyez, ce segment n’a pas vraiment grandi au cours des dernières années, mais c’est tout à fait le segment en termes de volume, donc l’importance est très présente. Beaucoup de nouveaux acheteurs dans ce segment et c’est un outil pratique pour vraiment embarquer ces premiers chronométreurs et leur donner une excellente expérience Hyundai, afin qu’ils puissent ensuite passer au segment suivant. Nous examinerons donc toutes les opportunités et nous comprenons que le style SUV dans le segment d’entrée de gamme est quelque chose que les OEM ont essayé ici en Inde. La réponse a été mitigée, et nous devons encore l’étudier davantage pour prendre une décision à ce sujet. »

Lisez aussi: Voici toutes les spécifications, caractéristiques et variantes des BS6 Nissan Kicks

Actuellement, l’obsession des SUV dans le pays ne va nulle part. Si Hyundai envisage de sortir une nouvelle voiture d’entrée de gamme, sera-t-elle conçue sur le modèle d’un SUV, tout comme la Maruti Suzuki Espresso? La Renault Kwid ne s’est pas non plus éloignée de cette tendance. Nous avons vu des pare-chocs robustes, des décalcomanies, des barres de toit et plusieurs autres éléments de style SUV lancés sur le Kwid. Et cela a très bien fonctionné. En fait, Hyundai possède depuis longtemps une voiture d’entrée de gamme qui se situe quelque peu en dessous de la Santro – l’Eon – en Inde, de 2011 à 2019.

Lisez aussi: Vous pouvez enfin voyager dans vos véhicules privés même dans les zones rouges

Ce n’est qu’à l’heure actuelle que le Santro est le fer de lance du segment des voitures d’entrée de gamme de Hyundai, suivi du Grand i10 et du Nios. Revenir avec un produit dans ce segment est donc une possibilité et Hyundai sait très bien comment le faire fonctionner également. Hyundai a également gardé un moteur diesel en vie dans son segment de voitures d’entrée de gamme avec les variantes diesel du Grand i10 Nios et il y a toujours une très bonne demande. Il reste encore du temps avant que Hyundai prenne des décisions à ce sujet, mais il y a certainement beaucoup de potentiel à exploiter, dont Maruti Suzuki et Renault tirent assez bien parti. Cela pourrait également aider Hyundai à accroître sa part de marché dans les villes de niveau 1 et de niveau 2.