La vidéo de Walking Dead compare Negan à son homologue de bande dessinée

Ils Aiment AMC’s Les morts ambulants univers a encore quelques mois pour aller Craindre le mort-vivant revient pour une sixième saison, et votre supposition est aussi bonne que la nôtre quant à la série dérivée The Walking Dead: World Beyond et la série originale ‘ Greg Nicotero-la finale de la dixième saison dirigée verra le jour. Donc, avec un peu de temps pour tuer, les gens de Skybound poursuivent leur comparaison de Paola Lazaro‘s Juanita Sanchez aka Princess avec son homologue de bande dessinée en donnant Jeffrey Dean Morgan‘est Negan le traitement similaire.

Du leader des Sauveurs brandissant Lucille qui a prêché de mettre nos « sh *** ing pants » au membre (principalement) racheté de la communauté qui est un favori de Judith’s (Cailey Fleming) et Alpha (Samantha Morton) vision finale avant de déloger cette bobine mortelle. Mais avec le showrunner et producteur exécutif Angela Kang cherchant constamment à surprendre les fans de bandes dessinées en « remixant » ce qu’ils attendent à l’écran, regardons à quel point la page imprimée de Negan est proche (ou lointaine) de sa télévision. homologue:

La semaine dernière, Morgan et Hilarie Burton appelé dans SiriusXM EW Live pour promouvoir leur talk-show sur la quarantaine AMC Vendredi soir avec les Morgans et a été demandé pour toutes les mises à jour qu’il pourrait avoir sur la finale de la saison ainsi que la onzième saison. Bien qu’il ne soit pas en mesure de proposer un calendrier officiel, Morgan a le sentiment que «dans quatre ou cinq mois, nous le verrons». Morgan a aimé l’idée que la finale devienne un épisode événementiel unique « , et il s’y réfère comme » presque un Les morts ambulants film « nous a curieux de savoir quel sera le temps d’exécution final pour la finale. Quant à ce que les fans peuvent attendre, Morgan estime que les téléspectateurs verront un certain nombre de points de l’intrigue atteindre un certain niveau de conclusion dans le » grand épisode massif « .

Morgan a poursuivi: « Je pense que de toute évidence, les choses vont arriver à une sorte de tête avec la Bêta et son personnage, Il doit y avoir une sorte de résolution. Que cela se poursuive jusqu’à la saison prochaine. Je vais laisser ça ouvert, parce que qui sait. Mais nous savons qu’il vient anéantir tout le monde avec sa horde de zombies alors j’espère que nous verrons cela arriver à un moment donné. » Alors que les scénaristes ont été occupés à brancher les scripts de la saison prochaine, Morgan sait-il comment les choses se déroulent pour la saison 11? Désolé, les fans: il est aussi dans le noir que le reste d’entre nous: « Qui sait quand nous retournerons au travail. Je ne sais certainement pas quand la production va recommencer Les morts qui marchent. Quand nous allons voir la saison 11 de Les morts qui marchent est un tel mystère f *** ing en ce moment. C’est juste un gros point d’interrogation. «

