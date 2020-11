Un expert de Sky Sports pense que le milieu de terrain d’Arsenal «  est un prêteur  » – .

in

Paul Merson a déclaré sur Sky Sports News (13h56, 28 novembre 2020) que le milieu de terrain d’Arsenal Daniel Ceballos ne crée pas suffisamment d’occasions.

L’ancienne star d’Arsenal, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que Ceballos, qui est revenu aux Gunners grâce à un contrat de prêt du Real Madrid à l’été 2020, ne joue pas assez de passes meurtrières.

Merson a également critiqué l’ailier Nicolas Pepe, qui a été expulsé contre Leeds United en Premier League le week-end dernier mais a marqué contre Molde en Ligue Europa jeudi.

L’Anglais a déclaré à propos de Ceballos sur Sky Sports News (13h56, 28 novembre 2020): «Ceballos au milieu de terrain est un prêteur. Il vous prête le ballon. Il vous le donne pour récupérer le ballon. Il ne passe pas le ballon dans le chas de l’aiguille de manière cohérente pour moi.

Merson a écrit dans The Daily Star à propos de Pepe: «Nicolas Pepe a l’air hors de lui et il va devoir le faire contre des équipes bien meilleures que Molde pour changer d’avis. Je peux comprendre comment il a été expulsé dans le match de Leeds.

«Il vit un cauchemar depuis qu’il a rejoint Arsenal et un but en Ligue Europa en Norvège ne changera rien à cela. Il a laissé sa frustration l’emporter sur lui contre Leeds et a fait quelque chose de stupide avec le coup de tête, car les choses ne se passaient pas bien pour lui à Arsenal depuis des mois.

«Il est venu pour environ 70 millions de livres sterling. S’ils l’avaient acheté pour 20 millions de livres, personne ne gémirait. Mais les frais font pression, et il n’a pas été en mesure de le gérer. Je le regarde jouer et je ne sais pas ce qu’il apporte à la table.

Daniel Ceballos à Arsenal

Ceballos peut jouer en tant que milieu de terrain central ou dans une position plus avancée, et jusqu’à présent cette saison, il n’a pas fait grand chose.

Selon WhoScored, le joueur de 24 ans a joué quatre fois en tant que milieu de terrain central et a disputé deux matchs en tant que milieu de terrain défensif lorsqu’il a commencé.

Le joueur appartenant à Madrid ne joue pas là où il pourrait créer beaucoup d’occasions, et peut-être que le manager Mikel Arteta devrait envisager de changer de position s’il veut en effet qu’il crée plus et joue les balles finales.

Arsenal a du mal à créer des occasions en Premier League, perdant 3-0 contre Aston Villa avant la trêve internationale et jouant un match nul et vierge avec Leeds le week-end dernier.

