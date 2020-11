FC Bayern: Flick craint une blessure musculaire à Tolisso

Au Bayern Munich, les effectifs menacent de s’amincir de plus en plus après le succès 3-1 à Stuttgart. Avec Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Jerome Boateng et Javi Martinez, quatre joueurs ont de nouveau été blessés du match.

« Nous rentrons chez nous et demain nous examinerons tous les joueurs. Chez Coco (Tolisso, Anm. ré. Rouge.) on dirait qu’il a une blessure musculaire. Martinez s’est échappé et a également des problèmes musculaires « , a déclaré l’entraîneur du Bayern Hansi Flick après le match.

Le premier récupéré Corentin Tolisso a signalé des problèmes à Silas Wamangituka après un duel. Lorsqu’il a été remplacé, Tolisso a même pleuré dans les bras de Flick. Le seul remplaçant Martinez avait subi sa blessure dans le temps d’arrêt en jouant.

Hernandez, qui a dû être remplacé en début de semaine dernière contre le Werder Brême pour une contusion à la hanche, s’est écrasé sur une bande publicitaire lors d’une action à Stuttgart.

Après une longue interruption du traitement, il a tenu sa poitrine et son dos, et peu de temps après, il a dû être remplacé. Jerome Boateng a été touché au pied par Tanguy Coulibaly puis entravé.

FC Bayern Munich contre VfB Stuttgart: scores et évaluations individuelles des joueurs du FCB 1/17 Le FC Bayern s’est imposé 3-1 au VfB Stuttgart malgré une autre défense fragile. La raison de la victoire du Bayern était une solide performance de Kingsley Coman. Les scores des joueurs FCB. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUAL NEWER: Le Neuer autrement si sûr a commis une ou deux erreurs contre VfB. À 0: 1, il est venu une longueur de main trop tard, plus plusieurs incertitudes dans le jeu de passes. Mais avec une forte parade contre Förster. Qualité: 3,5 3/17 BENJAMIN PAVARD: De son côté droit avec un nombre inhabituellement élevé de problèmes. Il s’est souvent mal jugé et a ainsi ouvert plusieurs opportunités aux Souabes. Attaquer dur, mais il manquait ce peu de chance. Niveau 4 4/17 JEROME BOATENG: Toujours le plus sûr sur la défense fragile du Bayern. Sauvé plusieurs fois lors de la dernière urgence. Son ouverture de jeu a lancé le 1: 1. J’ai dû partir après 69 minutes. Note 3 5/17 DAVID ALABA: Alaba a souvent dû fermer les trous derrière Hernandez, mais est souvent venu un pas trop tard. Il n’a remporté que 20% de ses plaqués. Après que Hernandez ait été remplacé, il a joué à gauche. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Une apparition malheureuse des Français. Avant le 0: 1, il est venu un pas trop tard, un autre manque de concentration a conduit à la grande chance de Förster. A eu un total de 15 pertes de balle. Dû descendre après 58 minutes. Note: 4,5 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso a beaucoup défié le ballon, mais a montré plusieurs faiblesses dans le jeu de passes. À la grande chance de Sosa, il a laissé tomber. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Il n’y avait pas grand chose à faire pour Goretzka. Comme d’habitude, attentif sur la défensive. Il a enregistré le plus de conquêtes de balles (10). Qualité: 3,5 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry a été beaucoup défié sur la défensive. Avec son passeport, il a initié l’égalisation de Coman. Peu de temps après, il aurait pu se retrouver (43e). Dans la seconde moitié, il a plongé. Qualité: 3,5 10/17 THOMAS MÜLLER: Surtout signé. Un espace libre lui suffisait alors pour préparer le 1: 1 de Coman. Vers la fin du match, il a commencé la contre-attaque. Niveau 4 11/17 KINGSLEY COMAN: Apparence très dynamique des Français. Quand les choses devenaient dangereuses, Coman n’était pas loin. Il a marqué le but pour 1: 1 et mis le 1: 2. Généralement avec des actions fortes. Niveau: 2 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: En fait, a annulé le match, il a donné au Bayern la tête du temps d’arrêt en première mi-temps. Après trois minutes déjà avec un coup sur le poteau. Note 3 13/17 NIKLAS SÜLE: Lors de sa première sortie en novembre, il est revenu sur le terrain après 58 minutes pour Hernandez. Sauvé contre Mangala, sinon sans scène à mentionner. Note 3 14/17 LEROY SANE: Entré pour Serge Gnabry à la 69e minute. Impliqué dans les contre-situations encore et encore. Note 3 15/17 DOUGLAS COSTA: Costa est également intervenu à la 69e minute. Marquez à la 88e minute pour faire 1: 3. Note 3 16/17 TANGUY NIANZOU: A fait ses débuts en compétition pour le FC Bayern et a remplacé le Boateng en difficulté. Sans grandes actions. Qualité: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: A été remplacé à la 83e minute par Tolisso en difficulté. Sans note.

FC Bayern – Flick se débat avec un stress élevé: « Le joueur individuel souffre »

Flick a eu du mal à cause de la récente misère des blessures chez les champions du record d’Allemagne après le match avec le lourd fardeau du FCB et d’autres clubs cette saison.

« Il suffit de jeter un œil à tous les clubs qui évoluent au niveau international. C’est juste un énorme fardeau et c’est finalement le joueur individuel qui en souffre », a déclaré le joueur de 55 ans.

Le Bayern devra se passer d’Alphonso Davies jusqu’à la fin de l’année, qui s’entraîne après une déchirure ligamentaire à la cheville. De plus, le champion du record manque toujours de Joshua Kimmich (dommage au ménisque) jusqu’en janvier.

Lors des derniers matchs de la Ligue des champions, Flick ne peut pas se rabattre sur Tanguy Nianzou, qui n’était pas inscrit dans la catégorie reine, mais a fait ses débuts au Bayern après s’être remis d’une blessure à la cuisse contre Stuttgart.